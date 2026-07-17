"Не виждам победител": Радев за войната в Украйна и с питане някой видял ли е Велислава Петрова да подписва (ВИДЕО)

"Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под тази декларация? Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията? Няма подпис." Така необичайно и с въпрос към медиите започна изявлението си премиерът Румен Радев във връзка с декларацията от Киев, за която първо излезе информация от международните медии, че България я е подписала, а след това българското външно министерство отрече тази информация.

"Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито г-жа Петрова е подписала тази декларация", каза още Радев.

От думите му стана ясно, че България подкрепя общоевропейските позиции, но не предоставя оръжия и финансови средства за Украйна.

"В същото време ние продължаваме там, където считаме, че е удачно да развиваме нашите отношения с Украйна", каза Радев.

Попитан дали иска Русия да победи или Украйна, Радев отговори, че не вижда победител в тази война.

Посещението на министър Петрова

Той обясни, че министърът на външните работи е била в Киев, за да продължи двустранните разговори с президента Зеленски. "Наистина важни разговори по две важни за нашата държава теми - в областта на енергетиката и икономиката. Г-жа Петрова продължи тези разговори. Имаше разговори с "Нафтогаз". ОЩЕ: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)