Външният министър: За първи път България не следва някакви инструкции на други посолства (ВИДЕО)

"Истината е, че за първи път от доста дълго време насам България се бори за своя национален интерес, а не следва някакви инструкции на други посолства. Крайно време е да приемем, че това ще бъде така от тук нататък", каза министърът на външните работи Велислава Петрова - Чамова пред медиите в парламента във връзка с декларацията от Киев, за която се появи информация в международните медии, че е подписана от България, а после от външното ни министерство отрекоха това.

Тя нарече казуса "буря в чаша вода" и отчете, че в понеделник правителството ясно е показало, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това страната да не бъде изолирана.

Велислава Петрова-Чамова визира изваждането на руския патриарх Кирил от 21-вия пакет санкции.

Министърът отчете и че външната политика е многопластова и ако някой иска да следва националния интерес, трябва да се адаптира и да намира начините, по които това може да се случи. ОЩЕ: "Не виждам победител": Радев за войната в Украйна и с питане някой видял ли е Велислава Петрова да подписва (ВИДЕО)

България не пречи на съюзниците си

Велислава Петрова- Чамова е категорична, че никой не е подписвал никаква декларация в Киев.

"Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен тип формати. Нашата позиция остава една и съща като преди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници да защитават своя и да участва в еднаква линия, която те искат. Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в Коалиция на желаещите", категорична е Петрова - Чамова.

Попитана защо България е представена от външен министър в Киев, тя каза, че това е нормална практика, която се ползва и от други страни. "В това няма нищо нетипично", каза Петрова и уточни, че за Украйна е било важно, че България показва подкрепа с присъствието си.

На чия страна е България във войната - на Русия или на Украйна?

На този въпрос министърът заяви, че войната трябва да приключи с мирно споразумение, което да бъде трайно и да дава гаранции за сигурността на Украйна.

Тя отговори на въпрос и кой е започнал тази война, казвайки, че това е Русия. ОЩЕ: Как външният ни министър ангажира България с "Коалицията на желаещите" докато МВнР отрича (СНИМКИ)