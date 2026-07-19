Български национал, сменил 4 клуба за 3 години, призна: Омръзна ми, време е да си намеря дом

През 2023 година Филип Кръстев напусна Левски с цел да намери мястото си във водещ чуждестранен клуб. Той замина отвъд Океана, където подписа с отбора на Лос Анджелис. След едногодишен престой там той премина в нидерландския Цволе. Родният национал се представи много силно в шестото водещо първенство в Европа, след което кацна в Англия и заигра за отбора на Оксфорд Юнайтед. Той не успя да остави желаното впечатление на Острова и напусна в посока Турция. В момента Кръстев е част от редиците на Гьозтепе с треньор Станимир Стоилов.

Филип Кръстев с откровено признание

Тези трансфери не се отразяват позитивно на 24-годишния халф. Той призна, че е крайно време вече да намери своето място. Кръстев даде откровено интервю пред канала на Българския футболен съюз, в което разкри каква е цената на това постоянно да сменя клубове и да се запознава наново с треньори, съотборници и култури. Въпреки че в момента се възстановява от тежка контузия, 24-годишният национал не губи мотивация и гледа уверено към следващата крачка в кариерата си.

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"Омръзна ми да се запознавам с нови съотборници, треньори…в телефонния ми указател не знам вече колко номера имам на хора от футбола. Ще е важно да си намеря дом във футбола и да се установя на едно място, където да поиграя известно време. А след това да напредвам по футболната стълбичка. Осъзнавам, че от много години е така и ми липсва. Работя усилено в това отношение, но е важно да е правилният за мен отбор", разказа Кръстев по време на своето участие.

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