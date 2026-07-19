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Ново правило дебютира в Първа лига, а успехът се изплъзна от ръцете на Черно море във Враца

19 юли 2026, 21:44 часа 452 прочитания 0 коментара
Снимка: ПФК Черно море / PFC Cherno more
Ново правило дебютира в Първа лига, а успехът се изплъзна от ръцете на Черно море във Враца

Отборите на Ботев Враца и Черно море не излъчиха победител в срещата си от първия кръг на Първа лига. Двата тима завършиха наравно 1:1 на стадион "Христо Ботев" във Враца. Васил Панайотов откри резултата в 70-ата минута, а Мартин Петков изравни в последните секунди на добавеното време. Така те се задоволиха с по една точка от срещата им на старта на новия шампионат. В края на двубоя настъпи интересен момент, в който главният съдия Георги Кабаков използва ново правило във футбола.

Гол в добавеното време спаси Ботев Враца от фалстарт в Първа лига

Първото положение в мача дойде в 13-ата минута, когато Абдула Кичуков опита да изненада вратаря на гостите Кристиан Томов от дистанция. Футболистите на Черно море отговориха в 22-ата минута, когато Мохамед Аши стреля с глава, а топката се отби в тялото на защитник на врачани и като по чудо не спря в мрежата на Марин Орлинов. В самият край на първата част Касим Хаджи проби в наказателното поле на "моряците" и поиска дузпа след съприкосновение с Венцислав Керчев, но съдията Георги Кабаков даде знак играта да продължи.

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Ботев Враца - Черно море

Черно море започна силно след подновяването на играта. В 52-ата минута Брандаш изведе Николай Златев в чиста позиция, но той не успя да преодолее Орлинов. Малко след това Аши бе оставен непокрит в наказателното поле на домакините, но отново стражът на врачани показа класи и спаси. В 70-ата минута Барандаш центрира в наказателното поле към Васил Панайотов, който от близко разстояние с глава прати топката в мрежата за 1:0. Реферът Георги Кабаков използва ново правило. Заради бавното излизане от терена на Давид Телеш, Кабаков отложи с една минута влизането в игра на Жоао Бандаро. Така Черно море игра с 10 души около 60 секунди. Развръзката настъпи в последните секунди на добавеното време, когато Мартин Петков стреля с глава и остави безпомощен Томов за крайното 1:1.

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ПФК Черно море Ботев Враца Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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