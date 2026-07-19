Нов сезон, същото спорно съдийство: Дунав Русе поиска обяснение от БФС за ситуация от мача с Левски

Новакът в българския елит Дунав Русе започна тазгодишната си кампания в Първа лига по възможно най-трудния начин - с гостуване на шампиона Левски. Въпреки авторитета на съперника, "драконите" показаха борбен дух на "Герена" и загубиха само с 0:1. Вярно, че гредата ги спаси от втори гол във вратата им на три пъти, но те също имаха своите положения. След края на мача от ръководството на клуба от Русе дори се обърнаха към Българския футболен съюз с искане за обяснение на ситуация, в която сякаш са останали ощетени.

Дунав Русе поиска обяснение от БФС за ситуация от мача с Левски

От Дунав призоваха Съдийската комисия към родната централа да излезе с официална позиция относно ситуация от двубоя с Левски, разиграла се в 29-ата минута. Според русенци главният съдия на мача Кристиан Колев е спестил нарушение в тяхна полза. От клуба не претендират изрично за дузпа, а по-скоро не са съгласни защо изобщо не е спряна играта, независимо дали се е случило в или извън наказателното поле.

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Позицията на Дунав:

"Да представляваш Русе не е просто привилегия. Това е отговорност. Всеки ден възпитаваме децата в Академията на ФК Дунав Русе в ценностите, които спортът изгражда - уважение към правилата, отговорност, достойнство и смелост да отстояваш принципите си. Именно тези ценности ни задължават да реагираме, когато смятаме, че те са поставени под съмнение. Публикуваме ситуацията от 29-ата минута на двубоя срещу ПФК Левски, защото вярваме, че доверието във футбола се изгражда чрез прозрачност и открит анализ. Предмет на нашата позиция не е дали ситуацията е в или извън наказателното поле. Предмет на нашата позиция е видимо нарушение, останало без отсъждане въпреки непосредствената близост на главния съдия до ситуацията.

Именно това поражда въпросите, на които очакваме професионален и публичен отговор. Призоваваме Съдийската комисия при Българския футболен съюз да излезе с официална позиция по ситуацията. Не заради един мач или един резултат, а защото шампионатът едва започва. Убедени сме, че последователността в съдийските решения, прозрачността при тяхната оценка и еднаквият критерий към всички участници са в основата на доверието в българския футбол. Мълчанието по подобни ситуации не изгражда доверие. Доверие се изгражда с ясна, аргументирана и публична позиция на компетентния орган. Нашата позиция не е насочена срещу съперника и не търси оправдание за резултата. Тя е в защита на принципите, върху които се гради спортът - равнопоставеност, уважение към правилата и последователност при тяхното прилагане", гласеше позицията на русенци.

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