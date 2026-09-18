Зеленски: Полша се присъедини към "Антибалистичната коалиция"

Полша и Украйна ще бъдат партньори в така наречената Антибалистична коалиция, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с полския министър-председател Доналд Туск в Западна Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП. Зеленски посочи, че Украйна работи за създаването на европейска система за противодействие на балистични ракети и че Полша ще бъде приветствана като партньор в тази инициатива.

Туск благодари на Зеленски за изявлението му, че Полша ще участва в коалицията, като отбеляза, че отсъствието на страната при учредяването през юли на инициативата с девет европейски партньори в Париж се е дължало на недоразумение. Туск заяви, че тогава коалицията е била съсредоточена върху промишленото сътрудничество и че полските компании са проучвали с какво биха могли да допринесат. Той добави, че Полша ще се присъедини, след като нейните компании успеят да представят подходящо промишлено предложение.

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Антибалистичната коалиция беше създадена от Украйна, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Париж. Целта ѝ е да развие нови способности за защита от балистични ракети.

Зеленски също така обяви, че Украйна е готова да сподели с Полша нови отбранителни технологии. Според Зеленски Украйна разполага с уникални технологии, разработени по време на войната, и е готова да ги сподели с Туск и полските партньори. Той подчерта, че съвместните проекти в сферата на сигурността и енергетиката ще придадат сила на двете страни и ще ги сближат.

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Украинският президент отбеляза, че двете държави са зрели партньори и приятели, докато Русия е враг. Зеленски заяви още, че Украйна е постигнала напредък в борбата срещу новата въздушна заплаха, и обясни, че две украински компании успешно са провели бойни изпитания на високоскоростни дронове-прехващачи, които ефективно са свалили руски реактивни безпилотни летателни апарати тип „Шахед“.

Зеленски и Туск разговаряха по време на среща на високо равнище на регионалните лидери, където украинският президент обяви и създаването на новия регионален формат „Карпатска осморка“.

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