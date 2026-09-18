Войната в Иран::

Унгария може да се откаже от руския газ до октомври 2027 г.

18 септември 2026, 18:47 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Унгария може да се откаже от руския газ до октомври 2027 г.

Министърът на икономиката и енергетиката на Унгария Иштван Капитани съобщи, че страната ще може напълно да премине към алтернативни източници на газ до октомври 2027 г. — срокът, до който страните от ЕС трябва да прекратят вноса на руски природен газ. По думите му Унгария разполага с необходимата тръбопроводна инфраструктура за закупуване на газ от други държави, но досега руският газ е бил по-изгоден. Капитани също така увери, че Унгария е готова за зимата: запасите от газ са достатъчни, а проблеми с доставките няма.

Още: Унгария загуби съдебната битка за замразените руски активи: Отиват за Украйна

Същевременно стана ясно, че Будапеща преразглежда проекта за разширение на АЕЦ „Пакш“. Той се реализира от руската компания „Росатом“, и води преговори с алтернативни доставчици на петрол, за да намали енергийната си зависимост от Русия.

Още: Заради скъпи частни полети: Унгария разследва бившия външен министър Петер Сиярто

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Унгария руски газ война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес