Унгария може да се откаже от руския газ до октомври 2027 г.

Министърът на икономиката и енергетиката на Унгария Иштван Капитани съобщи, че страната ще може напълно да премине към алтернативни източници на газ до октомври 2027 г. — срокът, до който страните от ЕС трябва да прекратят вноса на руски природен газ. По думите му Унгария разполага с необходимата тръбопроводна инфраструктура за закупуване на газ от други държави, но досега руският газ е бил по-изгоден. Капитани също така увери, че Унгария е готова за зимата: запасите от газ са достатъчни, а проблеми с доставките няма.

Още: Унгария загуби съдебната битка за замразените руски активи: Отиват за Украйна

Същевременно стана ясно, че Будапеща преразглежда проекта за разширение на АЕЦ „Пакш“. Той се реализира от руската компания „Росатом“, и води преговори с алтернативни доставчици на петрол, за да намали енергийната си зависимост от Русия.

Още: Заради скъпи частни полети: Унгария разследва бившия външен министър Петер Сиярто