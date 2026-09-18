Антон Кутев за полетите: Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен, това го прави прокуратурата

Нито Демерджиев, нито правителството казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата. Това заяви депутатът от ПБ Антон Кутев в студиото на "Панорама" по БНТ относно разкритата информация от Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

Още: Иван Демерджиев: Данните кой е финансирал полетите на Пеевски идват от малтийските служби

"Залогът на всичко това, което правим, е да извадим всички тези данни и да ги сложим на масата. Фирми, които са получавали стотици милиони за мантинели, са същите, които са плащали полетите на Делян Пеевски. И това е нещо, с което трябва да се занимава прокуратурата. Нито Демерджиев, нито правителството в момента казва кой е виновен и кой не, това го прави прокуратурата и съответно след това съдът", каза Кутев.

Мерките срещу високите цени

Той коментира и мерките на правителството срещу високите цени. "Цените в пазарна икономика се определят от пазара. Това, че българската икономика е пазарна, не е избор на „Прогресивна България“, нито на който и да било от предшествениците. Това е обществен консенсус. Всяка власт има възможност да въздейства и е длъжна да го прави в по-драматични ситуации като сегашната. Явно е, че цените стават непоносими, няколко външни сили влияят за това. Действаме и правим това, което е възможно, без да налагаме административни мерки за контрол на цените, защото те не работят. Опитваме се да го правим през пазарни механизми. това няма да са последните. След няколко месеца вероятно ще има и други мерки в зависимост от това докъде са сработили. Цените се вдигат не само в България. Горивата в България са най-евтините в Европа, но това не значи, че са поносими за българските граждани. Много са факторите - много от тях са външни", каза Кутев.

Още: След разкритията за полетите на Пеевски: Външно извика посланика ни в ОАЕ обратно в София

"Мерките срещу високите цени на горивата не са само за колите. Защото това е газ, който се използва по други поводи. Колите на пропан-бутана обикновено в голямата си част са наистина на хората с най-малко възможности, които най-много пестят. Едната логика на пропан-бутана е в това, че той се ползва наистина от най-ниските слоеве. Второ, голямата част от промените днес не касаят само колите", категоричен бе той.

За президентските избори

"Президентските избори са избори и зависят от избирателите. Всеки ще защитава своята позиция. Това е политика, това са избори. Всеки ще защитава своята позиция. Не смятам, че някой ще спечели, ако се изпокара с другия. Ние трябва да представим нашите платформи как променяме България. Илияна Йотова е достатъчно популярна и ясна. Аз нямам съмнение, че тя може да спечели изборите", заяви той.

Още: BIRD: Открихме бащата на българския посланик в ОАЕ, чиято фирма е платила милиони за полетите на Пеевски