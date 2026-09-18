Радар за икономика: Най-важните новини на 18 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 18 септември 2026 г.

Управляващите дадоха ход на новия "празен чек" за минималната заплата

След близо три часа дебати парламентът даде ход на промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предложението беше подкрепено с 119 гласа "за", след като "ДПС-Ново начало" осигури необходимия кворум за гласуването.

Още: Управляващите дадоха ход на новия "празен чек" за минималната заплата

Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

"Държавата е плътно до хората, до уязвимите домакинства, семейства, до хората с ниски доходи. Българското правителство е плътно до индустрията и структуроопределящите сектори в българската икономика. Намираме с общи усилия локални решения за глобални проблеми", каза вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с пакета от мерки срещу високите цени на горивата, обещани по-рано през седмицата от премиера Румен Радев.

Още: Мерките срещу високите цени на горивата: "Инфлационен чек" за 550 хил. българи и без акциз за пропан-бутана (ВИДЕО)

Всички ще плащат заради решенията на КФН за „ДаллБогг“: Позицията на компанията

Във връзка с публикация на Mediapool със заглавие: "Не е изключено вдигане на удръжките от "Гражданска отговорност" заради "ДаллБогг", от ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД последва реакция под формата на право на отговор.

Снимка: "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД

Още: Всички ще плащат заради решенията на КФН за „ДаллБогг“: Позицията на компанията

Еврото бавно се отърсва от необичайно ниските нива спрямо долара

След като на 11 септември (петък) курсът на еврото падна под психологическата граница от 1,16 спрямо щатския долар за първи път от доста време насам, единната европейска валута стигаше на няколко пъти ново месечно дъно към американската. А на 16 септември еврото слезе дори под границата от 1,15, като същото се наблюдаваше и вчера, и днес. Такива ниски нива последно са били отчитани на 29 юли, когато курсът беше 1,1451 спрямо щатската валута.

Още: Еврото бавно се отърсва от необичайно ниските нива спрямо долара

Цената на петрола пада още: Хутите удрят, но Саудитска Арабия е креативна в износа

Цените на петрола спаднаха още повече в петък, 18 септември - инвеститорите претегляха новите сблъсъци между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен срещу признаците, че допълнителни количества саудитски суров петрол биха могли да достигнат световните пазари и да помогнат за облекчаване на опасенията относно доставките. Фючърсите на суровия петрол „Брент“ - референтният за Европа международен еталон – отбелязаха спад от 2,28 долара до 102,54 долара за барел. Фючърсите на американския WTI паднаха надолу с 1,19 долара до 100 долара за барел.

Още: Цената на петрола пада още: Хутите удрят, но Саудитска Арабия е креативна в износа