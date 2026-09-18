Зеленски: Украйна е пред катастрофална финансова криза, дефицитът е "космически"

Бюджетният дефицит на Украйна е "астрономически". Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция днес след срещата на "Карпатската осморка" (К8). "Подготвяме някои предложения за справяне с дефицита, който споменах, че е космически. Но ще намерим всички възможни решения. Вече са постигнати споразумения по някои въпроси", каза Зеленски.

Той не уточни точния размер на дефицита. През август обаче той говори за недостиг в бюджета за отбрана на Украйна за 2026 г. в размер на 27 милиарда евро.

Още: 45 млрд. евро дефицит: Какво се случва с бюджета на Украйна

На пресконференцията, попитан за тестовете на дроновете-прехващачи, които трябва да се справят с новите руски реактивни дронове, Зеленски заяви, че две украински компании са завършили успешно бойните изпитания и че общо 67 компании разработват такива прехващачи. Необходимо е допълнително финансиране за стартиране на масово производство, добави той.

Zelensky says Ukraine has a "space-level" funding gap. He says proposals to close it are being prepared and that the issue has already been discussed with European Commission President Ursula von der Leyen. pic.twitter.com/ToX4fjx5ur — WarTranslated (@wartranslated) September 18, 2026