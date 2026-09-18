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Зеленски: Украйна е пред катастрофална финансова криза, дефицитът е "космически"

18 септември 2026, 19:46 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/YouTube/Офіс Президента України
Зеленски: Украйна е пред катастрофална финансова криза, дефицитът е "космически"

Бюджетният дефицит на Украйна е "астрономически". Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция днес  след срещата на "Карпатската осморка" (К8). "Подготвяме някои предложения за справяне с дефицита, който споменах, че е космически. Но ще намерим всички възможни решения. Вече са постигнати споразумения по някои въпроси", каза Зеленски.

Той не уточни точния размер на дефицита. През август обаче той говори за недостиг в бюджета за отбрана на Украйна за 2026 г. в размер на 27 милиарда евро.

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На пресконференцията, попитан за тестовете на дроновете-прехващачи, които трябва да се справят с новите руски реактивни дронове, Зеленски заяви, че две украински компании са завършили успешно бойните изпитания и че общо 67 компании разработват такива прехващачи. Необходимо е допълнително финансиране за стартиране на масово производство, добави той.

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Украйна Бюджет бюджетен дефицит Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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