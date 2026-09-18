Войната в Украйна:

Изтича срокът за продажбата на активите на „Лукойл“: Какво следва?

18 септември 2026, 18:28 часа 338 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Изтича срокът за продажбата на активите на „Лукойл“: Какво следва?

Изтича срокът, в който „Лукойл“ може да извърши продажба на чуждестранните си активи. Вашингтон го удължи до 19 септември, а информацията беше публикувана от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ на 21 август. Решението даде допълнително време за реализиране на сделки с международните активи на руския петролен концерн. Всяка конкретна транзакция за придобиването им подлежи на одобрение от OFAC.

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САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ през октомври 2025 г. в рамките на мерките за засилване на икономическия натиск върху Москва заради войната в Украйна. Малко след въвеждането на ограниченията компанията обяви намерение да продаде активите си извън Русия. Оттогава американските власти неколкократно удължават сроковете на издадените лицензи, свързани с дейността на компанията. На 24 юли беше определен срок до 22 август, който беше продължен с още близо месец.

„Лукойл“ в България

Решението на Вашингтон има пряко значение за България, където „Лукойл“ притежава ключови активи в петролния сектор. Компанията е собственик на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, както и на мрежа от около 500 бензиностанции в страната, пише БГНЕС.

Междувременно Великобритания също удължи генералния лиценз за четирите дружества на „Лукойл“ в България. Срокът на лиценза е продължен до 29 октомври 2026 г., което позволява извършването на определени транзакции с българските дружества на руския петролен концерн.

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Удължаването на американския лиценз не означава автоматично разрешение за продажба на конкретен актив. Потенциалните сделки с международното портфолио на „Лукойл“ продължават да бъдат предмет на санкционния режим на САЩ и изискват индивидуално одобрение от OFAC.

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САЩ Лукойл война Украйна санкции Русия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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