Мечките също танцуват: Допамин за петък

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Не ме мислете, аз съм си най-добре! Допамин за днес
"Елегантност и изящество - това съм аз!"
Bear Ema is showing off her moves @kosovo_bears! 🐻💃#funnyanimals #funnyanimalvideos #bears pic.twitter.com/pzsubioPdZ— FOUR PAWS USA (@FOURPAWSUSA) January 6, 2022
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