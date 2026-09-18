Войната в Иран::

Руски бомбардировач изпусна бомба върху своите

18 септември 2026, 18:40 часа 930 прочитания 2 коментара
Снимка: Телеграм
Руски бомбардировач изпусна бомба върху своите

Руски бомбардировач изпусна въздушна бомба върху град Строител в руската Белгородска област. Бомбата е паднала в жилищния квартал "Биковский" снощи. При удара бомбата е повредила електропровод, оставяйки жителите на два квартала - "Биковский" и "Заводский" - без ток.

По чудо няма жертви. Бомбата не се е взривила. Към момента все още не е извадена от земята. 

Тази сутрин жителите на квартала са били помолени да се евакуират, съобщи местният телеграм канал "Пепел", следван от 167 хиляди абонати.

Това се случва достатъчно често от началото на войната. Подобен случай, например, имаше през януари тази година, когато руски бомбардировач хвърли авиобомба от половин тон близо до жилищни сгради в Белгород, наложи се да евакуират 1600 местни жители.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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