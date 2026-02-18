Учени разкриха при каква температура са измрели динозаврите

С помощта на инструмент за моделиране на ударната физика изследователи успяха да установят температурата, която е довела да измирането на динозаврите. В ново проучване учените са измерили температурата на кратера Чиксулуб веднага след като астероидът е убил динозаврите. Изданието Live Science пише за това.

Резултатите от изследването показват, че температурата на скалите, взети от кратера, е достигнала 330°C в края на периода Креда, преди 145-66 милиона години. Резултатите също така показват, че ударът на астероида не е освободил толкова много въглероден диоксид, колкото се е смятало досега.

Температурата, при която динозаврите са били унищожени

Кратерът Чиксулуб не е леснодостъпен, но е забележително добре запазен, каза водещият автор Пим Каскес, геолог от Свободния университет в Брюксел. Всъщност учените е трябвало да намерят „правилните скали и материали“ и след това да приложат правилните методи към тях, за да разрешат мистерията около гибелта на динозаврите.

Припомняме, че учените са събрали проби от почвата от древния кратер Чиксулуб в Мексико и са забелязали аномални нива на иридий. Този елемент обикновено се появява в мантията и кората на планетите, ако е донесен от някакъв примитивен астероид. И изглежда, че се е появил в кратера Чиксулуб преди 66 милиона години, точно на границата между периодите Креда и Палеоген, когато е настъпило масовото измиране на динозаврите.

В по-нататъшни проучвания учените планират да разгледат събитията, настъпили непосредствено след удара, както и тяхното въздействие върху света през първите месеци и първите хилядолетия на кайнозойската ера.

Междувременно учени откриха нов вид пахицефалозавър, Platytholus clemensi. Новият вид е кръстен на покойния палеонтолог Уилям Клеменс, който почина на 88-годишна възраст през 2020 г. Изданието IFLScience пише за това .

Авторите на изследването оприличават черепите на пахицефалозаврите с „боулинг топката на вкаменелостите“, защото са забележително здрави и устойчиви на атмосферни влияния и ерозия. Тези здрави черепи често претърпяват значителен удар върху повърхността, което кара случайните наблюдатели да ги объркат със скали, докато не се разкрие характерната им куполообразна форма.

Анализът на сложното разположение на кръвоносните съдове в древния череп дава представа за потенциалната орнаментация на тези динозаври. Наличието на вертикални канали по повърхността показва възможността за кератиново покритие, ориентирано във вертикална равнина.

