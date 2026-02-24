Лудогорец се стяга за силен финал на сезона - договори нов офанзивен футболист

Лудогорец е на път да привлече крилото на Хекен - Амор Лаюни. Новината е на авторитетното шведско издание Aftonbladet, според което разградчани ще платят около 375 000 евро за правата на 33-годишния футболист. Лаюни вече се намира в България, където трябва да премине задъжително медицински прегледи, след което ще подпише договор с орлите. Очаква се трансферът да бъде финализиран още днес (24 феврураи).

Амор Лаюни преминава в Лудогорец

Тунизиецът има контракт с шведския клуб до лятото, но според местните медии е отказал да го поднови. Той носи екипа на Хенкен през последните две години и половина.

В кариерата си Лаюни е играл още за Далкурд, Браге, Дегерфош,Елверум, Бодьо/Глимт, Пирамидс, Волеренга и Уестърн Сидни Уондърърс. Крилото притежава и шведско гражданство, а за националния отбор на Тунис има 15 изиграни мача.

Той пристига в Лудогорец в критичен момент - миналогодишните шампиони изостават от Левски с 10 точки в битката за първото място, а вчера (24 февруари) загубиха изненадващо от Ботев Пловдив след гол в последната минута на добавеното време.

