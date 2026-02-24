Любопитно:

Троен мач и прогнози само за истински майстори: „В мишената“ с нови разногласия (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 10:00 часа 286 прочитания 0 коментара

За поредна седмица „В мишената“ събра най-разнообразни мнения за мачовете през предстоящата седмица. В последния епизод на „Точно попадение“ спортните журналисти Стефан Йорданов, Янко Станчев и Николай Илиев трябваше да дадат прогнозите си за едни от най-горещите и непредвидими мачове за идните седем дни. Голям мач в Европа, столични дербита и едно голово шоу се задават, а тримата журналисти отново показаха смелост в прогнозите.

Славия срещу ЦСКА 1948 – мач „само за истински майстори“

С най-разнообразни мнения със сигурност се отличи софийският сблъсък между Славия и ЦСКА 1948. Николай Илиев определи мача като „троен“, а Янко Станчев го вкара в графата „само за истински майстори“. Стефан Йорданов сподели, че играта на „белите“ в последния им мач (загуба с 0:1 от ЦСКА) му е харесала и логично даде прогноза в тяхна полза – 1:0. Николай веднага му се противопостави с 1:2 в полза на „червените“. Янко изрази мнение, че ЦСКА 1948 ще излезе от леката криза, в която се намира и даде прогноза за минимална победа с 0:1 за отбора от Бистрица.

Ще продължи ли Лудогорец в Лига Европа?

Другите мачове, които спортните журналисти трябваше да предскажат не бяха по-малко интригуващи. Те дадоха своите отговори на въпроса дали Лудогорец ще продължи в Лига Европа и какъв резултат ще запише в реванша срещу Ференцварош. Определиха победителя в Дер Класикер – Борусия Дортмунд срещу Байерн Мюнхен и предсказаха изхода от Лондонското дерби между Арсенал и Челси. Какви бяха техните прогнози можете да видите в последния епизод на „Точно попадение“ в YouTube:

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
