Левски пак се обърна към Марселино Кареасо, той вдигна финансовите си изисквания

Ръководството на Левски отново е влязло в контакт с Марселино Кареасо в опит да го привлече на "Герена" за остатъка от сезон 2025/26, съобщава "Мач Телеграф". Бившият полузащитник на ЦСКА обаче е завишил финансовите си изисквания, като се съобщава, че преговаря и с други клубове. По-рано се появиха информации, че той е бил потърсен и от ЦСКА 1948, откъдето са му предложили сходна заплата на тази в Левски.

Левски търси полузащитник, а времето ги притиска

Левски търси да се подсили с полузащитник, като се размина с Каталин Иту от Локомотив Пловдив, но има още няколко опции. Един от тях изглежда е Кареасо. Колумбиецът бе много близо до преминаване на "Герена" по-рано през трансферния прозорец, но сделката пропадна, тъй като съпругата на Кареасо нямаше право да отпътува с него за България.

В момента Левски отново води преговори с Кареасо, като надеждите са, че ще се стигне до споразумение. Трансферният прозорец в България затваря днес - 24 февруари, но това не касае потенциална сделка с Кареасо, тъй като той е без клуб и може да се присъедини към Левски като свободен агент по всяко време.

