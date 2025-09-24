Малмьо - Лудогорец: Кога и къде да гледаме първия мач в Лига Европа

14-кратният пореден шампион на България Лудогорец стартира днес участието си в основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА - Лига Европа. Разградчани гостуват на шведския Малмьо в среща от 1-вия кръг. "Орлите" ще опитат да се противопоставят на по-класния си опонент, който е фаворит в срещата. А изглежда, че в Лудогорец ще са доволни и на точка от този двубой - поне по думите на Руи Мота.

Малмьо - Лудогорец по ТВ - в колко часа да гледаме мача в Лига Европа?

Именно за старши треньора Мота напрежението е най-голямо, тъй като все още има съмнения дали той е точният наставник за Лудогорец. От началото на сезона разградчани не са убедителни в игрово отношение, и макар да постигат сравнително добри резултати, то опасенията, че може да се случи срив в представянето им все още са на дневен ред. Сега за Лудогорец започва най-трудният цикъл, тъй като до Коледа ще трябва да играят по два мача на седмица.

Начален час на двубоя

Малмьо от своя страна не се намира в цветущо състояние във вътрешния шампионат на Швеция, като заема едва шесто място с 39 точки. Тимът ще опита поне на европейската сцена да покаже нивото от миналия сезон. Срещата е на 24 септември (сряда) и е предвидена да стартира в 22:00 часа българско време.

Телевизия, която ще предава мача в България

Мачът между Малмьо и Лудогорец ще бъде излъчен пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Max Sport 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то можете да откриете репортаж от мача и още новини за Лудогорец в спортната секция на Actualno.com!