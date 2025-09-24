Войната в Украйна:

Удивително пиян: Прокуратурата се зае с мъж, изпил литри алкохол

24 септември 2025, 13:41 часа 509 прочитания 0 коментара
Удивително пиян: Прокуратурата се зае с мъж, изпил литри алкохол

52-годишен мъж е бил хванат да шофира с 4,19 промила в кръвта. Това става ясно от съобщение Софийската районна прокуратура (СРП). Случаят е от село Клисура - МВР е задържало шофьора с инициали К.К., докато шофира лек автомобил.

Промилите са установени обаче не с кръвна проба, а с дрегер - алкотест "7510". А отчетените промили отговарят на 2-3 бутилки твърд алкохол.

Още: Карал пиян-залян: Задържаха шофьор с 3,11 промила

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК (Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лева). В хода на разследването до момента е установено, че К.К. е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пиян шофьор нахълта в детска площадка

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Алкохол Пиян шофьор промила
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес