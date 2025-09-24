Удивително пиян: Прокуратурата се зае с мъж, изпил литри алкохол

52-годишен мъж е бил хванат да шофира с 4,19 промила в кръвта. Това става ясно от съобщение Софийската районна прокуратура (СРП). Случаят е от село Клисура - МВР е задържало шофьора с инициали К.К., докато шофира лек автомобил.

Промилите са установени обаче не с кръвна проба, а с дрегер - алкотест "7510". А отчетените промили отговарят на 2-3 бутилки твърд алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК (Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 1000 до 5000 лева). В хода на разследването до момента е установено, че К.К. е осъждан два пъти за престъпления против транспорта, като едното отново е за шофиране след употреба на алкохол в много голямо количество.

С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

