На фона на куп въпроси за залагания в българския футбол: В последния момент БФС отложи даването на отговори

Българският футболен съюз изненадващо отмени съвместната пресконференция с представители на НАП и ГДНП за нерегламентирани залагания на спортни състезания от български футболисти. Причината е, че разследването продължава и се очакват нови данни, пишат на страницата на Българския футболен съюз, където цял ден стоеше информацията за насрочената пресконференция. Сега се очаква насрочване на нова дата след приключването на проверките.

БФС отложи съвместната пресконференция с ГДНП и НАП

"Уважаеми представители на медиите, Планираната за днес съвместна пресконференция на БФС, ГДНП и НАП се отлага поради продължаващото разследване и нуждата от извършване на допълнителни действия.След тяхното приключване и определянето на нова дата ще бъдете своевременно уведомени.Благодарим за проявеното разбиране", се казва в съобщението на БФС, публикувано на официалната страница.

Разследването продължавало, а в БФС се сетиха часове преди пресконференцията

БФС наложи глоби от по 10 хиляди лева на футболисти, треньори и хора от футбола за нерегламентирано залагане на спортни състезания. Това е станало по време на закрито заседание на Дисциплинарната комисия на 16-и септември. Клубовете са уведомени, както и засегнатите, а някои от тях вече са си платили глобите и правата им съ възстановени. Други засегнати пък подготвят обжалвания.

Часове по-рано спортният адвокат Георги Градев зададе куп въпроси към БФС, на които следва да се потърсят отговори:

Има ли нерагламентирани залози? Ако да – от кого?

В Дисциплинарния правилник на БФС за 2024 и 2025 г. (чл. НЯМА изрична забрана за залагане на мачове от футболисти или официални лица. Ако това не е забранено нито от закона, нито от правилата на БФС – на какво основание се наказва?

На какво основание ГДНП предоставя информация на БФС, при положение че чл. 22, ал. 2 от ЗМВР изрично забранява това?

Кога точно е предадена информацията на БФС?

Знаели ли са за нея, когато приеха бюджета през април?

Фалирал ли е БФС?

Залагали ли са футболни съдии? Ако да, защо не са наказани от БФС?

Защо БФС не е информирал наказаните за дисциплинарната процедура, не им е дал достъп до доказателствата и не им е гарантирал правото на защита? В Северна Корея не наказват така.

