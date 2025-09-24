Войната в Украйна:

ЦСКА взе окончателно решение кой да бъде новият треньор!

24 септември 2025, 10:30 часа 823 прочитания 0 коментара
Българският футболен гранд ЦСКА взе окончателно решение да назначи Христо Янев за старши треньор на първия отбор. Това съобщават колегите от Sportal.bg. Янев ще оваканти треньорския пост в Ботев Враца, за да може да поеме "армейците". Той се завръща на стадион "Българска армия" близо 9 години след като изведе ЦСКА до Купата на България през 2016-та, когато "червените" се състезаваха във "В" група.

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА още след мача на Ботев Враца срещу "червените", завършил наравно. Той заяви отговорно, че се чувства готов отново да поеме треньорския пост в ЦСКА. Задачата пред бившия футболист на ЦСКА, който има 208 мача и 72 гола за "червените", няма да бъде никак лесна. ЦСКА се намира в криза от началото на новия сезон, като има само една победа в девет шампионатни срещи.

Христо Янев

Янев ще замени на поста Душан Керкез, който бе уволнен след само три месеца в клуба заради слаби резултати. Иначе временно начело на "червените" застана Валентин Илиев, който изведе отбора срещу Ботев Враца. Интересно е и каква ще бъде ролята на Илиев в клуба занапред. Първоначално той бе привлечен, за да води дубъла на ЦСКА. Впоследствие той бе пратен "на пожар" начело на първия отбор, а ЦСКА II бе поверен на Дани Моралес.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Христо Янев Първа лига
