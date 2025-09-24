ЦСКА взе окончателно решение кой да бъде новият треньор!

Българският футболен гранд ЦСКА взе окончателно решение да назначи Христо Янев за старши треньор на първия отбор. Това съобщават колегите от Sportal.bg. Янев ще оваканти треньорския пост в Ботев Враца, за да може да поеме "армейците". Той се завръща на стадион "Българска армия" близо 9 години след като изведе ЦСКА до Купата на България през 2016-та, когато "червените" се състезаваха във "В" група.

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев загатна, че ще е новият треньор на ЦСКА още след мача на Ботев Враца срещу "червените", завършил наравно. Той заяви отговорно, че се чувства готов отново да поеме треньорския пост в ЦСКА. Задачата пред бившия футболист на ЦСКА, който има 208 мача и 72 гола за "червените", няма да бъде никак лесна. ЦСКА се намира в криза от началото на новия сезон, като има само една победа в девет шампионатни срещи.

Още: ЦСКА II спря пропадането преди ЦСКА: Талантите на "червените" блеснаха пред погледа на Бусато и Годой

Янев ще замени на поста Душан Керкез, който бе уволнен след само три месеца в клуба заради слаби резултати. Иначе временно начело на "червените" застана Валентин Илиев, който изведе отбора срещу Ботев Враца. Интересно е и каква ще бъде ролята на Илиев в клуба занапред. Първоначално той бе привлечен, за да води дубъла на ЦСКА. Впоследствие той бе пратен "на пожар" начело на първия отбор, а ЦСКА II бе поверен на Дани Моралес.

Още: ЦСКА изпрати поредната изкупителна жертва. И така до следващия обречен на пангара