На кого повериха националите: Кой е Александър Димитров и има ли нужния опит?

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор. Това обяви президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов след заседание на Изпълнителния комитет на централата. Димитров доскоро беше треньор на младежката гарнитура до 21 години и заменя на поста Илиан Илиев след двете поредни загуби на националния отбор с по 0:3 от Испания и Грузия. Новият селекционер подписа договор за две години и ще дебютира на 11 октомври на националния стадион „Васил Левски“ в мач от световните квалификации срещу Турция.

Димитров не е бил старши треньор в голям отбор

Преди да поеме юношеската формацията до 21 години, Димитров води и тези до 19 и 17 години. През 2014 година класира отбора до 19 години на финалите на европейското първенство в Унгария, а през 2015 година участва на финалите на Евро 2015 в България с отбора до 17 години. Бил е помощник треньор на младежкия национален отбор, работил е в Индонезия като помощник на Иван Колев в Персипура, в националния отбор на Индонезия и в олимпийски отбор на Индонезия, както и в родни клубове като Берое, Локомотив Горна Оряховица, Конелиано Герман, Витоша Бистрица и Ботев Пловдив, където е асистент на Ферарио Спасов.

Димитров поема младежите през 2018, но след неуспешен период договорът му не е подновен

Александър Димитров пое младежката формация до 21 години през декември 2018 г. Под негово ръководство отборът беше на крачка от класиране на Европейското първенство за младежи през 2021 г., но не успя. В края на 2020 г. му беше казано, че договорът му няма да бъде подновен. Но в началото на 2021 г. той беше назначен отново. По време на престоя си начело на младежите, Димитров наложи футболисти, които днес познаваме от мъжкия футбол, не само в България, а и по света. Част от тях са Мартин Минчев (Краковия), Емил Ценов (Оренбург), Илия Груев-младши (Лийдс Юнайтед) и Марин Петков (Левски).

Димитров оставя България U21 на трето място в групата: Какво следва за младежите?

Наставникът оставя отбора на трето място в квалификационната група „В“ за Европейското първенство за младежи през 2027 г. Под негово ръководство те записаха победа над Гибралтар с 3:0 и равенство с Азербайджан 1:1. Това им носи актив от 4 точки. Пред България са съставите на Португалия и Чехия с по 6 точки. Начело на България U21 ще застане бившият национал и халф на ЦСКА Тодор Янчев. Той запоследно води Ботев Враца.

