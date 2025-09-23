БФС не видя съдийски грешки в дербито между Левски и Лудогорец

Съдийската комисия към Българския футболен съюз очевидно не е намерила грешки в отсъжданията на съдийската бригада на голямото дерби между Левски и Лудогорец, завършило при резултат 0:0. Нито един от съдиите не е получил наказание, като всеки от тях е получил наряд за 10-ия кръг в Първа лига. А това идва на фона на претенциите на Левски, че потенциално е бил ощетен в две ситуации от мача.

Без наказания за съдийската бригада от мача Левски - Лудогорец

Припомняме, че Левски отправи искане към БФС да предостави ВАР-аудиото за двете ситуации от края на първото полувреме, когато първо Кайо Видал настъпа опасно Кристиан Димитров по бедрото, оставяйки отпечатък с бутонките си върху крака на съперника, а след това пък бе отменена дузпа за Левски. При първата ситуация претенциите са за потенциален червен картон, а при втората - че дузпата на "сините" е била редовна.

Левски подчерта, че ще държи в течение обществеността за становището на БФС. На този етап не е ясно дали има отговор от Бояна към "сините", но очевидно арбитрите не са получили наказания, което означава, че Съдийската комисия не е открила техни грешки. Главният рефер Радослав Гидженов ще бъде на ВАР на мача между Берое и Добруджа. Венцислав Митрев, който беше на ВАР на дербито на "Герена", ще бъде главен съдия на мача Ботев Пловдив - ЦСКА 1948. А Владимир Вълков, който бе асистент на ВАР, ще бъде на ВАР на мача Лудогорец - Монтана.

