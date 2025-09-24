Акциите на европейските отбранителни компании поскъпнаха след коментарите на Тръмп

Европейските фондови пазари започнаха търговската сесия днес с леки понижения. Настроенията бяха повлияни от изказването на президента на Управлението за федералния резерв на САЩ Джером Пауъл, който подчерта, че по-нататъшното намаляване на лихвените проценти не е гарантирано, предаде БТА.

Германският индекс DAX се понижи с 0,3 на сто до 23 546 пункта, а Euro Stoxx 50 загуби 0,3 на сто до 5458 пункта.

Stoxx 600 губи 0,5 на сто, като повечето сектори са на червено.

В Париж CAC-40 спада 0.14 на сто до 7861,06 пункта, а в Лондон FTSE - 100 спада с 0,31 на сто до 9195,17 пункта.

Акциите в отбранителния сектор поскъпнаха след изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че Украйна може да си върне цялата изгубена територия. Това представлява промяна спрямо по-ранна негова позиция, че Киев ще трябва да направи териториални отстъпки за постигане на мир. Цената на книжата на Rheinmetall се повиши с 2 на сто, на Leonardo – с 3 на сто, а на Thales – с 2 на сто.

