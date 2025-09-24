България е единствената държава в ЕС без нови вятърни мощности след 2015 г.

България е единствената държава в целия Европейския съюз (ЕС), както и в Югоизточна Европа без нови мощности за вятърна енергия след 2015 г. Това съобщи председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) Никола Газдов по време на работен семинар в Каварна "20 години вятърна енергетика в България". Събитието е организирано от АПСТЕ и Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА).

Хибридна война срещу вятърната енергетика

Газдов каза, че в продължение на 10 години няма инвестиции във вятърни мощности, като една от причините са тромавите административни процедури.

Според него атаките срещу вятърната енергетика и всички възобновяеми източници са част от хибридната война, като се разчита на социалните мрежи и разпространението на фалшиви новини.

Според Газдов, цитиран от БТА, пазарът на енергия продължава да бъде силно повлиян от възобновяемите източници, като има ниски цени на борсата през деня и по-високи през другите часове от денонощието.

Мария Трифонова, зам.-директор на Net-Zero Lab към Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", отбеляза, че за 20 години вятърните инсталации нарастват в пъти в Европейския съюз. По думите ѝ в Дания над половината от електроенергията за миналата година е покрита от вятърна енергия.

ЕС гледа на вятърната енергия като ключов стратегически стълб за постигането на зелената сделки, посочи тя.

Според нея вятърът е най-евтиният нов източник на енергия в Европа, а наземният има нулев принос към глобалното затопляне.

Радомир Драганов, ръководител "Експлоатация и поддръжка" на ветроенергийния парк "Свети Никола" - AES България, смята, че соларните системи и вятърните паркове могат да работят добре заедно, а също така и в комбинация с батериите.