Русия отхвърли твърдението на Тръмп, че е "хартиен тигър"

Кремъл отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че "Русия е мечка, а не тигър, но няма такова нещо като хартиена мечка".

"Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, готовността му да работим заедно за намиране на решение", добави Песков. Той уточни, че няма конкретни планове за нов телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, но такъв може да бъде организиран във всеки един момент.

"Продължаваме нашата специална военна операция, за да можем да обезпечим нашите интереси и да постигнем онези цели, които върховният главнокомандващ и президент на нашата страна (Владимир) Путин постави от самото начало. И правим това и за настоящето на нашата страна, и за бъдещето на нашата страна, и за много поколения напред", каза той.

Песков заяви, че руският държавен глава многократно е предлагал да бъде решена първопричината за конфликта в Украйна, но САЩ и Европа са давали еднозначен отрицателен отговор.

"Той (Путин) предлагаше това на американците – преди администрацията на (Джо) Байдън и дори преди Байдън – той предложи и на (Барак) Обама. Спомняме си, че това беше през 2007 г. Предлагаше на всички, предлагаше на целия свят. Но чухме твърди откази от страна на американците да говорят по тази тема", подчерта говорителят на Кремъл.