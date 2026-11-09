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Марко Груич разкри как Левски е надвил конкуренцията за подписа му

09 ноември 2026, 15:33 часа 933 прочитания 0 коментара

Марко Груич се превърна в един от най-важните играчи за Левски, след като пристигна на "Герена" със свободен трансфер от АЕК Атина през лятото. Бившият футболист на Ливърпул и Порто е с голяма заслуга за успехите на "сините" както в Лига Европа, така и на родната сцена. Той даде интервю пред сръбското издание "Спортклуб", в което разказа как е избрал да продължи кариерата си в Левски.

Марко Груич: "Всичко това ми повлия"

Ето какво каза Марко Груич: "Левски е най-големият клуб в страната, с голяма фенска база. Представи ми сериозен проект. Този балкански манталитет все още е налице, натискът да печелиш всяка седмица, плюс мачовете на международната сцена. Всичко това ми повлия да взема това решение и мисля, че сега, след два или три месеца, съм бил прав, като се има предвид, че играем добре в Европа, че сме в челото в местното първенство. Наистина имаме много талантливи млади играчи и всеки ден отивам с удоволствие на тренировка и в клуба".

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Марко Груич

"Виждам, че е изключителен треньор"

Сръбският халф разкри, че разговор със старши треньора Хулио Веласкес е наклонил везните в полза на Левски: "Честно казано, след разговора с него нямах никакви колебания да дойда в Левски. Виждам, че е изключителен треньор, работил е в много страни, срещал се е с различни стилове на игра, мисля, че има много опит, въпреки че е сравнително млад. С Левски спечели титлата и върна отбора в Европа след много години, така че върши отлична работа. Разбира се, има нормални колебания, има много млади футболисти, но със сигурност класирането в Лига Европа и седем точки от четири мача ни дават добър шанс да продължим напред. Всичко е положително в момента, просто трябва да го запазим".

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Левски Марко Груич Хулио Веласкес
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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