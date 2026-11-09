Обрат в битката за Формула 1: Никола Цолов остава без място за 2027 година

Мечтата на Никола Цолов да дебютира във Формула 1 още през 2027 година е изправена пред сериозно препятствие. Българският пилот изглежда все по-близо до това да остане без титулярно място в Рейсинг Булс, след като основният му конкурент Лиам Лоусън направи изключително силен уикенд за Голямата награда на Бразилия. Според авторитетното издание The Race новозеландецът вече е фаворит да запази позицията си за следващия сезон.

Лоусън обърна ситуацията в своя полза

Представянето на Лоусън на "Интерлагос" изглежда е наклонило везните в негова полза. Пилотът стартира трети и финишира седми, след като получи една позиция вследствие на наказание за Шарл Льоклер. Това е поредният му силен резултат през настоящата кампания. Новозеландецът заема девето място в класирането при пилотите и има сериозен принос за петата позиция на Рейсинг Булс при конструкторите.

Според The Race ръководителят на тима Алан Пермейн подкрепя оставането му, но окончателното решение все още не е взето.

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Какво следва за Никола Цолов?

Българският пилот остава един от най-обещаващите таланти в академията на Ред Бул. Цолов е втори в генералното класиране на Формула 2 с 200 точки, само на седем зад лидера Рафаел Камара, преди последните два кръга в Катар и Абу Даби. Силното му представяне през сезона и участието в първата свободна тренировка за Гран при на Мексико увеличиха шансовете му за дебют през 2027 година.

Ако Лоусън действително запази мястото си до Арвид Линдблад, една от обсъжданите възможности е Цолов да остане резервен пилот и да получи допълнителни участия в свободните тренировки. Официално решение се очаква преди следващото състезание във Формула 1 – Гран при на Лас Вегас.

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