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Пуснал 200 евро в багажника: Дрогиран шофьор се опита да подкупи полицаи в София

09 ноември 2026, 15:15 часа 560 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пуснал 200 евро в багажника: Дрогиран шофьор се опита да подкупи полицаи в София

Дрогиран шофьор се опита да подкупи пътни полицаи, съобщават на страницата на МВР в интернет. На 8 ноември екип на отдел “Пътна полиция“ при СДВР спрял за проверка лек автомобил, който нарушил правилата за движение, преминавайки на червен светофар в близост до бул. “Ломско шосе“. В хода на проверката униформените служители поискали водачът да бъде тестван за употреба на алкохол. С цел да избегне теста, той оставил в багажника на служебния полицейски автомобил четири банкноти с номинал от 50 евро. Мъжът незабавно бил задържан. Последвал тест за употреба на наркотични вещества, който отчел положителен резултат за кокаин. Още: 35 км гонка: Полицаи преследваха дрогиран шофьор без книжка

Карал с книжка от Кот д'Ивоар

Мъжът представил международно свидетелство за управление на МПС, издадено от Република Кот д'Ивоар, само на хартиен носител, без придружаваща пластика. Той е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Установено е, че на 2 юли 2026 г. същият водач е представил гръцко свидетелство за управление на МПС, за което е било потвърдено, че е неистинско. Тогава той е бил задържан в Шесто РУ – СДВР. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение, наложена му е мярка “задържане под стража“ за срок до 72 часа. Още: Гонка на АМ "Тракия": Дрогиран шофьор на ТИР помете мантинела

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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