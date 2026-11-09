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Andrea Celeste и нейният хипнотичен, мощен и изискан глас

09 ноември 2026, 15:27 часа 365 прочитания 0 коментара
Снимка: Andrea Celeste Official Website
Andrea Celeste и нейният хипнотичен, мощен и изискан глас

На 14 ноември в Sofia Live Club една от най-стилните италиански джаз певици - Andrea Celeste, ще гостува за пръв път пред българската публика в нов музикален формат. Тя ще излезе на сцената заедно с The Italian Jazz Band - петима музиканти, които ще съберат в една вечер финеса на италианската песен, свободата на джаза и енергията на съвременния поп.

Всъщност този концерт е идеалната възможност за романтична вечер през уикенда. Събитието предлага музикална наслада и артистична среща, която няма просто да ви разтовари от ежедневните мисли, а ще ви даде емоционален спомен за дълго време. Гостуването на Andrea Celeste и The Italian Jazz Band може да бъде и перфектен предколеден подарък за скъп човек, който е ценител на джаза.

Но коя е Андреа Селесте и защо критиката определя гласа ѝ като "хипнотичен, мощен и изискан"?

Andrea Celeste е родена на 31 август 1986 г. в Понтедера, малко градче в провинцията на Тоскана, близо до Пиза. Още в детството си тя проявява голям интерес към музиката – прекарва часове, свирейки на синтезатора на сестрите си и пеейки по стълбите пред дома си, очарована от акустиката на това място. Тя си играе с нотите и, без да го осъзнава напълно, започва да композира първите си мелодии. Музиката започва като игра и скоро се превръща в страст и отдаденост.

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Celeste е едва на единайсет години, когато започва да учи пиано и класическо пеене при маестро Виторио Скали. Срещата с този невероятен учител бележи завинаги музикалния ѝ живот: той ѝ преподава основите на вокалната техника и стратегиите за "намиране на собствения ѝ глас".

Талантът ѝ е неоспорим – още като малко момиче тя започва да излиза на сцена, а като тийнейджърка си сътрудничи с важни изпълнители на госпъл като хор "Сейнт Джейкъбс Госпъл" на Масимо Брачи. Едва на 14 години Celeste прави своя дебют в света на госпъл музиката с този хор и има възможността да се срещне с американската певица Шерил Портър. 

Шерил е поканена да пее с хора "Св. Якоб" – по стечение на обстоятелствата една от солистките на хора се разболява и Andrea е избрана да я замести. Шерил Портър има възможност да я чуе как пее и остава дълбоко впечатлена от прекрасния ѝ глас. Затова я кани да пее на международния семинар "Gospel in Castel Brando" (2002 г.), където тя получава стипендия. Celeste споделя сцената на откриването с Шерил Портър, с италианския джаз певец Марио Бионди и с няколко млади артисти. Изпълнението на семинара в Кастел Брандо е възможност да се срещне с водещи артисти като Терон Брукс, Ашли Дейвис, Хънтли Браун, Майкъл и Регина Уинас. Тя продължава да учи и да усъвършенства вокалната си техника и участва в няколко задълбочени курса.

В същото време записва песни в студио за проекти в жанровете госпъл, R&B, соул и джаз. Celeste започва да си проправя път като сесионна музикантка, експериментирайки с различни жанрове и оформяйки своя стил.

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През юли 2007 г. тя започва записите на първия си албум. Продуциран от Роберто Виго в студио "Zerodieci", "My Reflection" е дългоочакваният дебют на Celeste, за който тя сама пише музиката и текстовете. В албума участват специални гости като Стефано Кабрера и Дадо Морони, който е съавтор на песента "Real". Резултатът е уникална смесица от джаз и акустичен поп – елегантен и мек звук, който напомня за хълмистите пейзажи на Тоскана. Музиката ѝ създава уютна и плавна атмосфера, която прилича на сън. Гласът ѝ е плътен, но свеж. "My Reflection" е високо оценен от критиците, които сравняват Andrea Celeste с Анита Бейкър, Даяна Крол и Ева Касиди.

Уникалният стил и характер тембър отварят вратите на Andrea към международни събития като модното ревю на Trussardi (Торино, 2008 г.). Celeste изнася концерти в театри, клубове, джаз фестивали и частни концерти в Италия и в чужбина. Тя споделя сцената с такива велики артисти като Дадо Морони, Виторио Де Скалци, Андреа Поца, Мауро Гроси, Арес Таволаци, Роберто Гато и Росарио Бонакорсо. През същия период пее на джаз фестивала "Валбадия" и дебютира на джаз фестивала в Монтекарло (Монако, 2008 г.) с триото на Алесандро Колина, заедно с някои от най-известните имена на международната джаз сцена: Хърби Ханкок, Маркъс Милър, Раул Мидон и много други.

През пролетта на 2009 г. излиза албумът "Enter Eyes", в който влиза дует с Андреа Поца – един от най-уважаваните джаз пианисти в света. Албумът включва кавъри на джаз стандарти и на вечни поп и джаз песни, както и прекрасните композиции на Андреа Поца: "Dancing Fog" и "I’ll Be There For You", с текстове от Andrea Celeste.

През ноември 2010 г. Andrea Celeste получава важна награда от Ministero della Gioventù (италианското Министерство на младежта). Предвид нейния неоспорим талант и постигнатите резултати, комисията на фестивала "TNT", създаден от депутата Джорджа Мелони, избира Andrea Celeste за най-изявен млад музикант. Тя е сред 200-те младежи, които участват в този фестивал като представители на талантливи италианци в областта на спорта, изобразителните изкуства, научните изследвания, танца и предприемачеството. По време на фестивала Celeste изнася концерт за MTV в "Spazio Novecento" и пее на сцената на Palazzo dei Congressi (Конгресния дворец) в Рим.

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През пролетта на 2012 г. излиза "Born To Be Alive" – първият сингъл от дългоочаквания трети студиен албум "Something Amazing". Албумът ясно показва еклектиката на младата изпълнителка и представлява перфектна смесица от поп, соул и уърлд музика.

След дълго пътуване до Ню Йорк и връчването на наградата "Premio Via Del Campo" Andrea Celeste размишлява върху важността на пеенето на родния си език и решава да преоткрие песенните автори от Генуа, тъй като вече седем години живее в този град, обгърната от магичната атмосфера на традицията в писането на песни. Резултатът е шоу, с което певицата тръгва на турне през лятото на 2013 г., и албумът "Se Stasera Sono Qui". С този албум изпълнителката разкрива изключителни умения като певец и музикант (тя свири на пиано в трогателната "Sera Sul Mare", като преосмисля добре познати песни като "Che cosa C’è", "Se Stasera Sono Qui" или преоткрива скрити перли като "Genova e La Luna"и "Noi Due".

През 2015 г. излиза "Kaleidoscope" - един от най-важните ѝ авторски проекти. Албумът е продуциран от Roberto Vigo, а песните са написани в сътрудничество с басиста и композитор Massimo Trigona. Особено значимо е участието на Al Schmitt, който е легендарен звукорежисьор и продуцент от Capitol Studios в Лос Анджелис, носител на 23 награди "Грами". 

През 2020-2021 на пазара се появява и проектът в два тома - "Unconventional Standards / Vox Eternal", записан с джаз квартета ѝ. Включва авторски интерпретации на известни поп и рок песни от 70-те години до наши дни. В репертоара влизат Michael Jackson, Madonna, Duran Duran, Coldplay, Radiohead, Aerosmith, Simply Red и други. Отличителното е, че познати поп песни са преработени в минималистични джаз аранжименти за глас, пиано, контрабас и барабани.

Днес очакваме Andrea Celeste с нетърпение и вълнение, за да чуем приказния ѝ глас на 14 ноември в Sofia Live Club. Билети за концерта ще откриете в Eventim.bg и на SME.Bilet.bg.

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Джаз концерти авторски Andrea Celeste
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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