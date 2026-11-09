Пет пъти повече упойка: Нови подробности за смъртта на 6-годишното момче в Пловдив

Пет пъти е надвишена упойката на 6-годишния Ангел, който почина след дентално лечение през април 2025 г. Новите разкрития около смъртта на детето в Пловдив станаха ясни по време на заседание на съда, предаде NOVA. Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести, а ходът на делото трябваше да бъде даден днес, 18 месеца след трагедията.

Подсъдимите отричат вината си

Подсъдими по делото са трима медици – двама анестезиолози и един стоматолог.

За немарливо изпълнение на служебните си задължения са повдигнати обвинения срещу двамата анестезиолози, които се оказаха пенсионери на 70 и 82 години. По данни на телевизията анестезиологът д-р Пламен Мендев е предозирал пет пъти упойката, която е поставил на детето.

Срещу самата стоматоложка д-р Десислава Георджева е повдигнато обвинение, че е лекувала под пълна упойка пет деца, включително и починалия Ангел, без частната клиника, в която работи, да е имала разрешително за това.

И тримата медици не се признават за виновни.

Кошмарът за родителите продължава: Съдът връща делото

Окръжният съд в Пловдив връща на прокуратурата делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица. Причината са неясноти в обстоятелствената част и липса на конкретика в обвинителния акт.

Защо родителите се съгласяват на пълна упойка?

Припомняме, че детето почина след дентално лечение - имал е кариеси и пулпити и след като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се принуждават да се съгласят зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка. ОЩЕ: 51 евро глоба за зъболекар след смъртта на поставения под пълна упойка 6-годишен Ангел