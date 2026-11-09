Асен Василев със сметки: През 2027 всеки българин дава по 290 евро на "гълъбарника" (ВИДЕО)

"Като теглим чертата за гълъбарника остават 1,888 млрд. евро. Плащате 336, връщат ви 46 и 290 евро оставяте на гълъбарника. По 290 евро ще дадем на другаря Гълъб Донев, за да има да си харчи. От новата година данъци ще има за всички от сърце". Така лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев описа бюджета за следващата 2027 година във видео в социалната мрежа "Фейсбук".

Повече и по-разнообразни данъци

Според него "другарят Гълъб Донев е подготвил повече и по-разнообразни данъци.

"2,188 млрд. евро. Честито на пушачите! Честито на шофьорите! Честито на тези, които се осигуряват на максимален осигурителен доход! Честито и на тези, които се осигуряват на минимален доход! Честито на тези, които ще си купуват нови апартаменти и на тези, които ще им ги продават!", каза Василев.

По думите му от бебето до пенсионера всеки от нас ще плати 336 евро допълнителни данъци извън тези, които сме плащали 2026 г.

"За сметка на това другарката Ефемова ясно каза, че ще има увеличени социални придобивки над 300 млн. евро. По 46 евро на всеки от нас от бебето, до пенсионера", обясни още Василев. ОЩЕ: "Ако предложите ракия в офиса - ще ви глобят": Асен Василев обвини властта, че не са оправили проблема