Хайка за пушечно месо: Масови арести на деца в центъра на Москва (ВИДЕА)

Вечерта на 7 ноември 2026 г. полицията извърши масови арести на млади хора в т.нар. квартал "Китай-город" в Москва. По данни на различни медии и правозащитници, между 150 и 300 души, много от които непълнолетни, са били отведени в полицейските участъци. Задържаните споделят за побоища, заплахи и часове чакане в препълнени полицейски микробуси. На младите хора, според тях, са били предлагани договори с Министерството на отбраната и са им връчвани призовки за военна служба.

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Родителите

Родители, дошли да приберат непълнолетните си деца, са стояли с часове пред полицейските участъци, където не са били допускани. Според очевидци масовите арести са започнали след 19:00 часа близо до парк „Горка“ на улица „Болшой Спасоглинищевски“. Това е едно от популярните места за срещи на московската младеж, включително представители на неформалните субкултури.

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В районе московской станции метро Китай-город силовики задерживали и избивали молодых людей и подростков, за «неформальный вид» Об этом сообщают источники «Осторожно, новости». По данным собеседников издания, арестам подвергались люди, которые, по мнению силовиков, были «неправильно» одеты. В частности, одна девушка была задержана из-за шапки с британским флагом. По предварительной информации, арестованы были более сотни человек, часть которых впоследствии отпустили. Формальным поводом для проведения рейдов стала борьба с распитием алкоголя на улицах. Известно, что одного молодого человека полицейские били по единственной почке. Также в районе был зафиксирован целый ряд жёстких и беспричинных задержаний. Так, двоих несовершеннолетних задержали, когда они на улице ждали свою мать, зашедшую в магазин за покупками. — SVTV NEWS (@svtv_news) November 7, 2026

„Повече от десет патрулни колички влязоха в парка едновременно. „Космонавтите“ изскочиха и започнаха да се нахвърлят върху хора, стоящи отвън“, разказва служителка в местно заведение. „Сред задържаните имаше дори хора, които излязоха от ресторанта, за да пушат или да подишат чист въздух. Лично видях момче, което изглеждаше на около 13 години. Той крещеше, че все още е на училище. Хванаха го, точно както по-големите момчета. Не бяха направили нищо необичайно преди акцията; просто стояха там и си говореха. Не, нямаше конфликт; не изглеждаха пияни или дрогирани.“

Арести и призовки

Арести са извършени не само близо до парк „Горка“, но и по съседните улици и на „Чисте пруди“. Според ОВД-инфо сред задържаните са деца под 14 години. Една от майките е споделила пред репортери, че е оставила децата си навън за кратко, докато е отишла до магазина, и когато се е върнала, те вече са били отведени от полицията. Според майката на едно от задържаните ученици близо до парк „Горка“, синът ѝ е бил откаран в полицейското управление на Басманния район с претъпкан полицейски ван: „Това е само на километър от парка. Оказа се, че приятелят му, който е бил задържан по-късно, е бил откаран в Тагански район, който е на два километра от парка... Синът ми дори не е навършил 18. Ще навърши 18 само след месец. А те вече му предложиха да подпише договор. Полицията, кой друг?! Казаха: „Ако подпишеш, си свободен да си вървиш.“ Какво, по дяволите, е това?“

Според руското законодателство, човек може да подпише първи договор за военна служба едва на 18 години. Олга обаче твърди, че полицията го е предложила на 17-годишния ѝ син, обещавайки му освобождаване. Според роднини на задържаните, на младите мъже не е било дадено никакво обяснение за задържането им, а на родителите не винаги е било казвано в кой полицейски участък са държани децата им.

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Подпиши и си свободен!

„Приятелят на сина ми също е все още непълнолетен. Сплашили са го със закона за неподчинение на полицията, защото, знаейки правата си, е поискал да знае причините за ареста. Ударили са го в корема и са го хвърлили в този малък автобус. Да, и щяха да го обвинят в неподчинение“, разказва Олга. „Засега са го пуснали (въпреки че са го държали повече от четири часа) и само са го заплашвали със закона, но след това, когато са разбрали, че все още е на 17, са го пуснали“.

"Подпиши и веднага си свободен!" Според задържаните, млади мъже, които вече са навършили 18 години, са били разделяни от непълнолетни в полицейските участъци. На някои са били връчвани призовки във военната служба и са им били предлагани договори с Министерството на отбраната.

Больше ста человек задержали у метро «Китай-город» в Москве — у парка «Горка», во дворах и у баров и кафе. Задержанных «шпыняли, таскали, в автозак загрузили силой». Среди них есть несовершеннолетние: https://t.co/2wO2SLWJlQ https://t.co/zmBuzEW2ma — Дождь (@tvrain) November 7, 2026

„Превантивни мерки“

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Главното управление на Министерството на вътрешните работи в Москва потвърди акцията, наричайки я „превантивни мерки“. „На 7 ноември 2026 г. служителите проведоха превантивни мерки в централната част на града, насочени към поддържане на обществения ред и предотвратяване и пресичане на административни нарушения, включително свързани с консумация на алкохол на обществени места“, се казва в изявлението на ведомството.

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