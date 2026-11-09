Марко Груич: "Лудогорец е частен клуб, ЦСКА е най-богат в България"

Тежката загуба, която Левски допусна от ЦСКА с 0:3, нарани амбициите на "сините" за втора поредна шампионска титла на България. Разбира се, те не губят шансовете си, но вече се вижда колко е голяма конкуренцията в Първа лига и това със сигурност ще затрудни Левски. Едно от най-добрите летни попълнения на "Герена" Марко Груич говори пред сръбското издание "Спортклуб", като заяви, че основната цел на "сините" е шампионска титла.

Марко Груич: "Виждаме, че има много изненади"

Ето какво каза Илия Груев за целите на Левски: "Срещу НЕК (2:2) и Пилзен (2:1) не бяхме фаворити, но взехме четири точки от тези две трудни гостувания. Имаме мач у дома срещу Лилестрьом, мисля, че е най-реалистично да спечелим още три точки и с 10 бихме могли да стигнем до плейофите, което е важна цел. Но да не бързаме, виждаме, че има много изненади. Съндърланд загуби у дома от Динамо Загреб в четвъртък, Милан беше победен у дома от Ференцварош. Доста интересно е тази година както в Лига Европа, така и в Лигата на конференциите.

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"Конкуренцията е наистина силна"

Основната цел този сезон е титлата в България, тъй като конкуренцията е наистина силна. Лудогорец е частен клуб, хората инвестират много вече десетилетие и половина, имат добри условия, качествени чужденци. ЦСКА също се завърна тази година, мисля, че по отношение на бюджета са най-богатият клуб в страната. Мисля, че ще има тежка битка между тези три отбора до самия край".

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