Проблем за България преди битките в Лигата на нациите! Рибарски повика спешно заместник

Националният отбор по футбол на България получи неприятна новина броени дни преди последните си два мача от Лигата на нациите. Нападателят на полския Краковия Мартин Минчев отпадна от състава заради контузия, получена в последния двубой на клубния му тим. Това наложи промяна в плановете на селекционера Атанас Рибарски, който повика на негово място Светослав Ковачев от Арда.

Мартин Минчев пропуска мачовете с Исландия и Естония

За промяната съобщиха официално от Българския футболен съюз. Минчев е получил травмата при поражението на Краковия с 1:2 от Висла в полското първенство на 6 ноември. Българският нападател започна срещата като титуляр, но беше заменен през второто полувреме. Контузията няма да му позволи да вземе участие в двата предстоящи двубоя на националния отбор.

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Светослав Ковачев получи шанс за изява

На мястото на Минчев Атанас Рибарски повика крилото на Арда Светослав Ковачев. Футболистът на тима от Кърджали се представя силно през настоящия сезон, като наскоро се разписа и при победата с 2:1 над Септември (София) в Първа лига. Така Арда вече ще има двама представители в националния отбор, след като в първоначалния списък на Рибарски попадна и защитникът Димитър Велковски.

България ще приеме Исландия на 13 ноември на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Три дни по-късно, на 16 ноември, "лъвовете" ще гостуват на Естония в Талин. Това ще бъдат последните два мача на националния ни отбор от настоящото издание на Лигата на нациите.

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