Нов удар за Григор Димитров в ранглистата, скок за младите ни таланти

Сезонът за Григор Димитров приключи със загуба още в квалификациите за "Мастърс"-а в Париж. Тя беляза една от най-лошите години в кариерата на първата ни ракета, а неизменно с незадоволителните резултати идва и поредния спад в световната ранглиста. Димитров загуби едно място, но за България има и добри новини. Пьотър Нестеров и Иван Иванов се изкачват, а Адриан Андреев бележи ръст с почти 50 места.

Григор Димитров е на 135-о място

Григор Димитров вече заема 135-отомясто в световната ранглиста на тениса. А преди да влезе в квалификациите за "Мастърс"-а в Париж той заемаше 133-ата позиция. Но първата ни ракета вече е само с 422 точки. Другите българи в топ 1 000, които бележат спад в световната ранглиста са Димитър Кузманов на 366-о място със 139 точки, Георги Лазаров на 723-ата позиция с 44 точки и Анас Маздрашки на 817-о място с 34 точки.

Още: Антирекорд бележи края на сезона за Григор Димитров

Адриан Андреев се изкачва с 47 места

Но България има и поводи за радост. Втората ни ракета Пьотър Нестеров се изкачва с 4 места до 282-ото със 194 точки, Иван Иванов в на 459-ата позиция със 100 точки, Александър Донски е 151-и с 82 точки, Янаки Милев е 526-и с 82 точки, Илиян Радулов е 563-и със 70 точки. Адриан Андреев отбелязва най-голям скок нагоре в ранглистата, като се изкачва с цели 47 места до 584-ата позиция. Александър Василев е на 604-о място с 63 точки.

Още: Григор Димитров приключи с тениса до края на 2026 година