Бивш на Тотнъм и Челси е новият фаворит за Ман Юнайтед

На фона на цялата несигурност около бъдещето на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед, на Острова се появиха още информации за евентуален нов треньор на "червените дяволи". Карик ще има среща, на която ще бъде взето важно решение за бъдещето му в клуба, а според медиите на Острова, на "Олд Трафорд" вече разглеждат Маурицио Почетино като новия фаворит за поста на Карик.

Маурицио Почетино е фаворит за Ман Юнайтед

На предишна среща, ръководството на Манчестър Юнайтед определи мачовете срещу Рома и Астън Вила като последния шанс на Майкъл Карик да подобри формата на отбора. "Червените дяволи" записаха победа и равенство, а скоро Карик отново ще има среща с един от директорите Джейсън Уилкокс. В това време на Острова се появи информацията, че Маурицио Почетино е новият фаворит за мениджър на Ман Юнайтед. Той изпълнява условието на Уилкокс за опит във Висшата лига, като и в миналото много пъти е бил свързван с "червените дяволи".

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Почетино ще струва скъпо

Самият Почетино споделя, че иска да се върне във Висшата лига. Но на Манчестър Юнайтед ще му струва скъпо да назначи аржентинския специалист. В момента Почетино е национален селекционер на САЩ и има договор до 2030 г. И въпреки всичко той остава над Еди Хау и Юлиан Нагелсман в списъка с желания на Манчестър Юнайтед за нов треньор. Бъдещето на Майкъл Карик остава несигурно, тъй като преди триумфа над Рома, "червените дяволи" нямаха победа в 9 поредни срещи.

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