Спорт:

Бивш на Тотнъм и Челси е новият фаворит за Ман Юнайтед

09 ноември 2026, 13:34 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бивш на Тотнъм и Челси е новият фаворит за Ман Юнайтед

На фона на цялата несигурност около бъдещето на Майкъл Карик в Манчестър Юнайтед, на Острова се появиха още информации за евентуален нов треньор на "червените дяволи". Карик ще има среща, на която ще бъде взето важно решение за бъдещето му в клуба, а според медиите на Острова, на "Олд Трафорд" вече разглеждат Маурицио Почетино като новия фаворит за поста на Карик.

Маурицио Почетино е фаворит за Ман Юнайтед

На предишна среща, ръководството на Манчестър Юнайтед определи мачовете срещу Рома и Астън Вила като последния шанс на Майкъл Карик да подобри формата на отбора. "Червените дяволи" записаха победа и равенство, а скоро Карик отново ще има среща с един от директорите Джейсън Уилкокс. В това време на Острова се появи информацията, че Маурицио Почетино е новият фаворит за мениджър на Ман Юнайтед. Той изпълнява условието на Уилкокс за опит във Висшата лига, като и в миналото много пъти е бил свързван с "червените дяволи".

Още: Майкъл Карик разкри, че не е сигурен за бъдещето си в Ман Юнайтед

Маурисио Почетино

Почетино ще струва скъпо

Самият Почетино споделя, че иска да се върне във Висшата лига. Но на Манчестър Юнайтед ще му струва скъпо да назначи аржентинския специалист. В момента Почетино е национален селекционер на САЩ и има договор до 2030 г. И въпреки всичко той остава над Еди Хау и Юлиан Нагелсман в списъка с желания на Манчестър Юнайтед за нов треньор. Бъдещето на Майкъл Карик остава несигурно, тъй като преди триумфа над Рома, "червените дяволи" нямаха победа в 9 поредни срещи.

Манчестър Юнайтед разкарва футболиста с най-дълъг стаж на "Олд Трафорд"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес