Спорт по ТВ днес - 9 ноември

След натоварена програма през уикенда, дори спортът има нужда от лека почивка в понеделничния ден. И въпреки че спортните събития днес са малко като количество, то те не отстъпват като качество. Ще можем да наблюдаваме както футбол от България, така и от света. В тениса започва турнира ATP 250 в Швеция, а програмата ни е подготвила още волейбол, баскетбол, хокей на лед и младежки Олимпийски игри.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

14:00 Тенис: ATP 250 Стокхолм, Макс спорт 1

14:30 Футбол: Втора лига, Черноморец Бургас - Янтра Габрово, Диема спорт

16:00 Младежки Олимпийски игри, БНТ 3

17:00 Футбол: Втора лига, Етър - Монтана, Диема спорт

18:30 Волейбол: Таурон лига, Олщин - Богданка Люблик, Макс спорт 3

20:00 Тенис: ATP 250 Стокхолм, Макс спорт 1

21:30 Футбол: ФА Къп, Плимут - Бъркамстед, Диема спорт 2

02:00 Баскетбол: НБА, Детройт Пистънс - Вашингтон Уизардс, Диема спорт 3

05:00 Хокей на лед: НХЛ, Сан Хосе Шаркс - Ню Йорк Айлъндърс, Макс спорт 2