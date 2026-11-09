"Дигиталното ядро": как държавата вдига със 70% ефективността на контрола на пътя

Краят на проверките на случаен принцип и хаотичното спиране на превозни средства вече не изглеждат като празни обещания, а са реална държавна стратегия, по която се работи активно и дори вече има обнадеждаващи предварителни резултати.

С мащабна реформа и внедряване на високотехнологичен модел Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР пренаписват правилата за пътна безопасност в България. В сърцето на тази промяна застава „Дигиталното ядро“ – иновативен софтуерен хъб, чиито първоначални тестове вече сочат впечатляващ резултат: 65-70% увеличение на ефективността на контрола на пътя, с основен фокус върху транзитния трафик.

Как работи на практика първият етап от изграждането на системата, която събира, обработва и насочва поток от данни в реално време, за да може да се реагира бързо на място? Входната точка представлява система, която обединява информация от три основни направления – неизплатени пътни такси за всички превозни средства, данни за претоварване на тежкотоварни автомобили и регистрирани от МВР нарушения. Всичко това постъпва директно в "Дигиталното ядро" от тол рамките и от натрупаната до момента информация.

Оттам централизираният технологичен хъб анализира постъпващите масиви, за да превърне суровата информация в адекватни оперативни решения.

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Обработените данни служат за три ключови цели:

прецизно идентифициране на превозни средства с нарушения;

насочване на проверките директно към рисковите случаи;

и постигане на перфектна координация между контролните институции.

Графика: МТС

Концепцията придобива реални очертания

Проектът е част от по-мащабната правителствена стратегия за подобряване на пътната безопасност, за която вече ви разказахме. Той е в своя начален етап на разработка, като фокусът пада върху транзитния трафик, а първоначалните тестове вече гарантират споменатата 65-70% по-висока ефективност на контрола на пътя, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

На среща с експертните работни групи, които подготвят технологичната, законодателната и административната част на промените, той подчерта, че концепцията вече придобива реални очертания. Вече са интегрирани данни от преминаването на превозните средства през тол рамките. Паралелно се работи по определянето на подходящи места, на които екипите на МВР ще извършват проверки. Разработват се и критерии за идентифициране на рисково поведение на пътя.

Основната цел на инструмента за обмен и анализ на данни е да подпомогне контролните органи, така че инспекциите да не бъдат на случаен принцип, а максимално целесъобразни и ефективни.

Това не е всичко - работи се по още ключови направления, например автоматично отчитане на тахографите. Предстоят тестове за дигитално четене на уредите за измерване на времената за работа и почивка при водачите на тежкотоварните камиони. Това е изключително важен превантивен елемент, предвид факта, че при около 15% от проверките, извършвани от „Автомобилна администрация“, се установяват нарушения на тахографите.

Работната група по законодателните промени е очертала краен срок до края на първото тримесечие на 2027 г. за подготовка на цялостните законови текстове.

Обсъжда се регламентирането на нови центрове за подготовка на нови водачи, включително полигони за практическо обучение. Целта е да се направят такива законови изменения, че да може изграждането им да се възлага както от държавата, така и от общините. Във фокуса на вниманието попадат и нормативните изисквания към буферните паркинги.

Снимка: БГНЕС

Мястото на "Дигиталното ядро" в цялостната концепция за превенция

Ако трябва да анализираме мащабната стратегия на МТС и МВР, то "Дигиталното ядро" се явява мозъкът на четирите технологични етапа на Единната национална система:

Етап 1: Тол терминалите и сензорите в пътното платно, следящи теглото, гумите и тахографите в движение - те подават суровите данни към системата;

Етапи 2 и 3: Сензорните мрежи и софтуерното ядро обработват масивите, съпоставяйки ги бързо с държавните регистри, за да генерират неизтриваеми електронни доказателствени записи.

Етап 4: Националният оперативен център изпраща мигновени аларми директно на таблетите на пътните полицаи, които вече ще знаят кого точно трябва да спрат и да проверят.

Благодарение на тази спойка между технологиите и институциите, Пътна полиция ще бъде единственият орган с право да спира превозни средства на пътя, но вече не на случаен принцип, а насочена от безпогрешните анализи на "Дигиталното ядро".

В същото време контролните агенции като „Автомобилна администрация“ изцяло излизат от пътя и пренасят инспекциите си в транспортните предприятия. Целта е да се гарантира устойчив спад на пътнотранспортните произшествия и пълна прозрачност в контрола.