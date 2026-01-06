Мечката: За мен е голяма благословия да съм в Левски, трябва да покажем една идея по-добри игри от есента!

Един от основните футболисти на Левски през този сезон Георги Костадинов говори пред медиите преди заминаването на тима за подготвителния лагер в Турция. Мечката, както всички наричат полузащитника, сподели, че за него е голяма благословия да носи „синия“ екип, тъй като това не се случва на всеки. Той също така бе категоричен, че през пролетта столичани трябва да покажат една идея по-добри игри.

Георги Костадинов допълни, че в Левски има още потенциал, който не е разкрит, но вярва, че Хулио Веласкес ще успее да извлече максимума от футболистите си. Халфът коментира и темата с капитанската лента в тима като заяви, че за него няма значение кой я носи на ръката си.

„В отбора има още потенциал, който не е разкрит!“

„Нека бъде по-успешна новата година за всички! Най-важното е да се подготвим добре, защото ни чакат трудни месеци. Трябва да покажем една идея по-добри игри от есента. Трябва да бъдем максимално подготвени за първия мач. В отбора има още потенциал, който не е разкрит! Ако успеем да се предпазим от травми, ще покажем по-добро лице. Треньорът работи вече една година, това е един плюс. Фланелката на Левски винаги тежи, затова сме в този клуб, за мен това е голяма благословия, не всеки футболист може да е в такъв клуб“.

„Трябва минимум да показваме това, което показвахме есента. Вярвам, че ще успеем да се подготвим добре и съм убеден, че ще се представим добре в първия шампионатен мач. Лудогорец е добър отбор, няма какво да ги коментираме, но трябва да гледаме в нашата паничка, да сме концентрирани за предизвикателствата, които ни предстоят. Да, всеки мач е като финал, така е. Дори бих казал не всеки мач, а всяка тренировка е като финал. В Левски няма как да се отпускаш. Издържам на натоварванията, не само в българските мачове, а и в международните“.

„Кристиан Димитров е важен за нашия отбор, надявам се да остане, но това е въпрос към него. За мен никога не е било важно лентата на чия ръка ще бъде, в отбора има много момчета, които показват лидерски качества. Има доста други неща, които са по-важни от капитанската лента. Не ме притесняват другите отбори, Левски има по-голям потенциал, надявам се да покажем израстване през пролетта“, обясни Георги Костадинов.

