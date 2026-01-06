Защитник с 99 мача за Левски отново се оказа ненужен на „Герена“ - пращат го в последния в Първа лига

Защитник с 99 мача за Левски отново се оказа ненужен на стадион „Георги Аспарухов“ като ръководството на клуба се чуди какво да го прави. Става въпрос за 24-годишния десен краен бранител на „сините“ Патрик-Габриел Галчев. Както е известно, доскоро той бе под наем в тима на Локомотив София, но договорът за преотстъпването му изтече в края на 2025-та и той трябваше да се завърне на „Герена“.

Папи Галчев ще продължи кариерата си в Добруджа

Галчев обаче не попада в плановете на треньора на Левски Хулио Веласкес за пролетния дял на шампионата. Бранителят няма да замине със „сините“ за подготвителния лагер в Турция, а ще остане у нас, за да му бъде намерен нов отбор. Според колегите от „Мач Телеграф“ Папи, както всички наричат десния бек, ще продължи кариерата си в последния във временното класиране в Първа лига – Добруджа. Галчев най-вероятно ще бъде пратен в отбора от Добрич под наем до края на сезона.

Десният бек има договор с Левски до края на сезона

Патрик-Габриел Галчев е юноша на Левски като премина през всички формации преди да дебютира за първия състав през 2020-та. До момента той има на сметката си 99 мача за „сините“ във всички турнири, в които е записал две попадения и е направил 10 асистенции. Той бе част от тима на Левски, който триумфира с Купата на България през май 2022-ра. Галчев има договор със „сините“ до края на настоящия сезон. Според портала „Transfermarkt“ цената му е около 900 хиляди евро.

