"Мечтайте си, че можете да го съборите!": Вили Вуцов изригна в защита на сина си след Вечното дерби

Броени дни след Вечното дерби на България, завършило с 3:1 в полза на Левски, бащата на стража на “сините” - Велислав Вуцов отговори на критиките, последвали сериозната грешка, довела до автогол на Кристиян Макуун. Той изрази пълна подкрепа към сина си и благодари за професионализма от страна на целия отбор, в частност на наставниците - Хулио Веласкес и Божидар Митрев.

Велислав Вуцов за грешката в дербито, феноменалната публика и "синята" подкрепа

"Ето, казвам – много вратарски гол, голяма грешка, невероятна грешка. Има хиляди подробности, които аз тук няма да ги анализирам. На него съм му казал, той ги знае, но аз искам да кажа нещо много важно друго, първо като баща и после като специалист – хиляди, хиляди, хиляди благодарности като баща на всички в "синьо".

Първо започна от публиката, която почна да му вика името и го подкрепи страшно, хиляди благодарности на всички. Да, той си го е заслужил със сигурност, но имаше вероятност и да го оплюят още на мача, още първото полувреме, след мача и така нататък.

Но хората разбраха, че всеки може да допусне грешка, лошото е – винаги това сме си говорили, аз съм го казал на него първо – вратарят е вечният виновник, всяка грешка на вратаря се вижда, тя не може да се скрие. Някой ще каже, че Макун не трябва да я връща в полза в рамката на вратата, но това не е голяма грешка, не се вижда и той не е виновен.

Аз не го обвинявам, но по принцип това не се вижда, докато при вратаря няма как да не се отчете, зад него е голлинията, затова казвам, той трябва да си знае, че е сбъркал.

Но неговата реакция след гола – понеже го следят хора отвън, мисля, че няма по-силно нещо за тези хора да видят каква му е реакцията, когато направи грешка. Защото 90% от хората, които сбъркат, много бързо правят втора грешка или променят поведението си. Евала първо на целия треньорски щаб и най-вече на Хулио, за който ще кажа отделно, че те са му казали да не се притеснява и да продължава да играе това, което изисква правилникът. Техният правилник е, че не разрешават топката да се изритва безцелно, а в този момент това е най-лесното.

Светослав, ако е притеснен, може да я ритне навсякъде, но той продължи да подава, аз гледах мача два пъти вечерта на запис – той допусна тази грешка, но процентът му на точни пасове е над 90, почти няма грешен пас, има един, който излезе малко по-дълъг и не можа да бъде овладян от играч на Левски, всичко друго му е на топ ниво, така че публиката го подкрепи изключително много, невероятно много, за което още веднъж хиляди благодарности.

И оттам отивам към най-важното – Дон Хулио, благодаря ти – като баща, като треньор няма да коментирам това, което направи на пресконференцията, където беше много откровен. Той досега не си е позволявал да хвали футболисти, но сега го направи, защото много добре знае какво изисква от него и какво дава Светослав както в тренировките, така и в мачовете.

Ако някой иска да го критикува и да говори какъв бил, аз мисля, че той не ги слуша и най-важното е да не ги слуша, познавам го и знам, че не му пука, а на всички останали ще кажа – мечтайте си, че можете да го съборите. И още нещо – не знам дали си го забелязал, но след втория гол на Левски и през цялото време поведението на неговия треньор на вратарите беше показателно, при положение че Светослав е титуляр в около 30 мача. Божидар Митрев, който и като треньор, и като човек го подкрепя дори повече от мен в момента – аз мисля, че той е по-близък до него сега. Казвам го без никаква злоба или завист, радвам се, че е така, защото доверието е важно, и понеже чувам разни анализи какъв бил като вратар, няма да коментирам това, но като треньор е изключителен – топ на топовете, той промени и облагороди таланта му, вкара го в правилните релси, защото този талант преди се луташе, имаше колебания, а сега е насочен правилно, ако някой сравни поведението на Светослав от последните 4–5 години с това сега – игрово, емоционално, във всяко отношение – ще види огромната разлика.

Когато имаше напрежение около националния отбор, първият, който го защити, беше Божидар Митрев, затова пак казвам като баща – благодаря на Хулио, на Божидар и на всички играчи, които му помогнаха да излезе от тази ситуация, няма да правя темата само за Светослав, аз знам какво може той и всички в Левски го знаят, такива моменти винаги има, той прави по една грешка на година. Миналата година също имаше такава ситуация, ако си спомняте гола на Чочев, хубавото е, че тези грешки идват в контролируеми моменти, а не в решаващи ситуации. И накрая ще кажа – Светльо си е наше момче, израснал е с тази идея, феновете са зад него, няма как да не го подкрепят, дори напротив – душата му гори да се доказва. И единственото, което му липсваше, беше може би да отиде на някой корнер и да вкара още един гол, но най-важното е, че всички го подкрепиха, така че – Светльо, горе главата", сподели Велислав Вуцов в своя подкаст.

