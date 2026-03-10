Невиждана находка в Египет: 22 саркофага на жрици се оказаха почти непокътнати

Археолози в Египет откриха 22 древни дървени саркофага с ярко изрисувани картини, които са лежали в подземна камера в продължение на хиляди години. Находката е направена в некропола Асасиф на западния бряг на Луксор. Изданието „Метро“ пише за това.

Откритието беше обявено от египетското Министерство на туризма и антиките след разкопки, проведени от съвместна археологическа мисия на Висшия съвет по антики и Фондация „Захи Хавас“ за археология и наследство. Учените датират саркофазите към Третия междинен период от древноегипетската история (приблизително 1070-664 г. пр.н.е.). Всички те са изработени от дърво и боядисани в ярки цветове.

Много от саркофазите, според изследователите, може да са принадлежали на жени с титлата „Певица на Амон“ - религиозна позиция, свързана с провеждането на ритуали в чест на бог Амон.

При разкопките са открити и редки папируси, запечатани в керамични съдове. Съкровището е открито в двора на гробницата на Сенеп в района на Корна, част от големия тивански некропол, който се простира през пустинята западно от Луксор.

Археолозите са открили правоъгълна камера, издълбана директно в скалата. Вероятно това не е било първоначалното гробно място, а е било използвано като място за съхранение на саркофази, преместени от други по-стари гробници. Вътре в камерата саркофазите били подредени много организирано. Те били подредени на няколко слоя в десет хоризонтални реда, като капаците били отделени от основите, за да се спести място.

Изследователите отбелязват, че подобна организация показва внимателно планирано погребение, а не прибързано действие.

Много саркофази са запазили мумифицирани останки, което е рядко срещано явление, тъй като в древността погребенията често са били отваряни или ограбвани по време на повторни погребения. Въпреки че повечето саркофази нямат лични имена, някои от тях имат професионални титли, които могат да помогнат на изследователите да разберат ролята на погребаните хора в живота на храма.

Археолозите съобщиха, че сега ще започне комплексната реставрация на находките, тъй като дървото е силно повредено от времето. Специалистите ще почистят повърхностите и ще укрепят слоевете боя, за да запазят ярките цветове.

Папирусите и керамичните съдове, в които са открити, все още имат оригиналните си глинени печати. ​​След реставрация те планират да ги преведат, което ще позволи на изследователите да разкрият съдържанието им.

По-рано в Египет археолози откриха древна военна крепост, която е на около 3500 години. Запазени са дори древни пещи и парче вкаменено тесто, което войниците на крепостта така и не успяха да използват.

