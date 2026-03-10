ЦСКА тръгва на лов за нов нападател, „червените“ се готвят за продажбата на някой измежду Питас и Годой

Ръководството на ЦСКА вече работи по лятната селекция в тима на Христо Янев като основният приоритет е взимането на нов централен нападател. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „армейците“ искат да привлекат таран с изявено физическо присъствие, който също така да е по-комбинативен спрямо настоящите футболисти на този пост – Йоанис Питас и Леандро Годой.

Към Питас и Годой има интерес от чужбина

Причината за привличането на нов човек в предни позиции е фактът, че през лятото ЦСКА най-вероятно ще продаде някой измежду Йоанис Питас и Леандро Годой. Затова и „червените“ отсега се подготвят за раздялата с един от двамата си централни нападатели. Както е известно, по време на зимния трансферен прозорец ирански клуб изпрати официална оферта за правата на Питас, но шефовете на „армейците“ решиха да не го продават. Към Годой също има интерес от чужбина, но на този етап няма нищо официално.

Представянето на нападателите на ЦСКА

От началото на сезона Йоанис Питас има на сметката си общо 27 мача за ЦСКА във всички турнири, в които е реализирал 8 попадения и е направил 2 асистенции. Той има договор с родния гранд до лятото на 2028-ма като е оценен на 2,5 милиона евро.

Леандро Годой пък е изиграл 23 двубоя с „червената“ фланелка. В тях аржентинецът е вкарал 11 гола и е направил 2 асистенции. Подобно на Питас неговият договор с „армейците“ е до лятото на 2028-ма, като той също е оценен на 2,5 милиона евро.

