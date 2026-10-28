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"На 17 ми казаха: Добре дошъл в новия си дом": Стенли развълнува феновете на ЦСКА

28 октомври 2026, 9:29 часа 840 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.bg
"На 17 ми казаха: Добре дошъл в новия си дом": Стенли развълнува феновете на ЦСКА

Легендата на българския футбол Стилиян Петров отправи емоционално послание по повод предстоящото завръщане на ЦСКА на стадион "Българска армия". Бившият капитан на националния отбор си припомни първите стъпки в големия футбол и специалното място, което домът на "червените" заема в живота му. Петров не скри вълнението си от завършването на мащабната реконструкция и очакваното откриване на обновеното съоръжение.

"Тук се научих какво означава да носиш отговорност" 

Стенли пристига в ЦСКА от родния Монтана едва на 17 години. Именно на "Българска армия" той прави големия си пробив, преди да продължи кариерата си в чужбина. "Българска армия". На 17 ми казаха: "Добре дошъл в новия си дом". Тук се научих какво означава да носиш отговорност, да се бориш докрай и никога да не свеждаш глава", написа Петров във Facebook.

Бившият полузащитник използва повода, за да отдаде заслуженото и на всички, които са участвали във възстановяването на стадиона.

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Стилиян Петров

"ЦСКА се завръща у дома!"

"След три години без дом. След разрушаването до основи през 2024 г. След болката. След изпитанията. Дойде времето на вярата, търпението и неуморния труд. Ден след ден. Тухла по тухла. С вяра, която не угасна и любов, която не се пречупи", продължи бившият национал.

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Посланието му завърши с думи, насочени към цялата "червена" общност: "ЦСКА СЕ ЗАВРЪЩА У ДОМА! Там, където принадлежи. Ще се видим скоро." 

Първият двубой на реконструирания стадион ще бъде домакинството срещу Славия на 31 октомври от 19:30 часа.

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ЦСКА Стилиян Петров стадион Българска армия
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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