Не само Ангел Русев: Сериозна травма оставила още един български шампион извън Световното

Стана ясна причината, поради която двукратният европейски шампион Иван Димов не взе участие на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай. Българинът трябваше да се състезава в категория до 65 килограма, но така и не излезе на подиума. Оказва се, че отсъствието му е свързано с контузия, която е накарала треньорския щаб да не рискува здравето му.

Частично разкъсване спря Иван Димов

Димов е получил частично разкъсване на бедрен мускул, за което е станало известно непосредствено преди началото на шампионата. Първоначално българският щангист е бил заявен за участие в група "D" на категория до 65 килограма, в която попадат състезателите с най-ниски предварителни заявки. Въпреки това в последния момент е взето решение той да не участва, за да се избегне рискът от задълбочаване на травмата.

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Труден старт за България на Световното

Отсъствието на Димов съвпадна с разочароващото начало на българското участие в Нинбо. В първия състезателен ден Ангел Русев получи контузия в рамото при опит в изхвърлянето в категория до 60 килограма и впоследствие се отказа от изтласкването. Другият ни представител в категорията, Дениз Данев, записа успешни опити в изхвърлянето, но не успя да преодолее нито една тежест в изтласкването. Така и двамата останаха без класиране в двубоя.

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