България очаква Германия да ни предаде извършителите: Радев обясни защо е мълчал за палежа на антените на "Старлинк"

Премиерът Румен Радев обясни пред медиите в парламента защо е мълчал толкова време за палежа на антени "Старлинк" южно от София. Той потвърди, че извършителите (предполагаемите, защото не са осъдени) са задържани в Германия. "Ако бяха службите и МВР споделили имената на тези извършители, те щяха да избягат от държавата, в която се намираха. Понякога е нужно търпение, за да може да заловим извършителите", заяви министър-председателят. Очаква се те да да бъдат предадени от Германия на българските власти, като става дума за немски гражданаи, които са извършили подобно деяние на територията на друга държава-членка на ЕС на 18 октомври.

Каква е основната причина за забавянето?

Радев изтъкна като основна причина за забавянето тромавата процедура по издаване на европейска заповед за арест. "Най-сетне беше издадена и преди дни бяха задържани извършителите в Германия", каза Радев.

Той поздрави МВР и службите, че в рамките на часове са разкрили извършителите, които са напуснали територията на страната веднага след палежа и са предупредили партньорската държава.

Хронология на разследването

От своя страна вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев даде подробности, че на 9 октомври 2026 г. е бил извършен палежът на "Старлинк", още на 10 октомври МВР установява самоличността и превозното средство на извършителите и поетапно подава информация.

"Немските колеги знаеха още от 10-ти октомври самоличността на извършителите, но тъй като има процедури, свързани европейската заповед за арест, те нямаше как да бъдат арестувани. Максимално бързо се придвижи тази процедура, на 19 октомври беше издадена заповедта, бяха преведени и изпратени документите и в първия възможен момент немските колеги заловиха и установиха извършителите", каза Демерджиев. ОЩЕ: Подпалилите антени на Starlink край София са арестувани, но в Германия: руските служби наели турски мафиоти?