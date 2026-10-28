"ПБ вдига здраво данъци и осигуровки": Анализ на бюджетния план на властта

Прогресивните вдигат здраво данъци и осигуровки! Правителството планира мащабно увеличение на данъчната и осигурителната тежест. Според собствения му бюджетен план новите приходни мерки за 2027 г. възлизат на 1,96 милиарда евро, или 1,39% от БВП!

Това написа депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в профила си във Facebook.

Той публикува информация за това какви промени предвижда властта:

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"По-високи осигуровки:

- Максималният осигурителен доход се увеличава от 2300 на 2400 евро.

- Увеличават се минималните осигурителни доходи и прагове по икономически дейности.

По-високи данъци за бизнеса:

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- Нов 33% данък върху свръхпечалбите на банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми и други сектори.

- „Данък уикенд“ се увеличава от 3% на 7% – повече от два пъти!

- Ограничава се приспадането на данъчни загуби до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

- Задължителна регистрация по ДДС при определени сделки с нови сгради и урегулирани поземлени имоти.

Нови данъци и акцизи за гражданите:

- Нов 7% данък върху ваучерите за храна, включително досега необлагаемата част.

- Предсрочно увеличение на акцизите върху тютюневите изделия.

- Нов акциз върху мощните автомобили над 250 kW при първа регистрация или внос.

- Нови ограничения и глоби до 2000 евро, свързани с домашната ракия".

Димитров посочи, че се увеличават и данъчните оценки на имотите. "Предвижда се поетапно увеличение на данъчните оценки, които практически ще се удвоят до 2029 г. Това създава предпоставки за по-високи местни данъци върху недвижимите имоти", коментира той.

"Равносметката: Близо 2 милиарда евро допълнителни приходи от новите мерки през 2027 г. В същото време планираното нетно намаление на разходите е едва 57 милиона евро. Вместо да ограничат неефективните публични разходи, прогресивните планират да събират все повече пари от гражданите и бизнеса. По-високи данъци, по-високи осигуровки и все по-голяма сметка за данъкоплатците", категоричен е Димитров.