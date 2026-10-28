Отдавна напусна спорта, но клубът му още плаща по 1,5 милиона долара годишно

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Рик ДиПиетро изиграва последния си мач в НХЛ през 2013 година. Повече от десетилетие по-късно Ню Йорк Айлендърс продължава да му плаща по 1,5 милиона долара на сезон. Плащанията са предвидени до края на сезон 2028/29. Причината е договор, с който клубът опитва да си осигури дългосрочно спокойствие на вратарския пост, но в крайна сметка поема финансов ангажимент, надживял кариерата на своя избраник.

Договор за 15 години и 67,5 милиона долара

През 2000 година Айлендърс избира ДиПиетро под №1 в Драфта на НХЛ. Очакванията към младия американец са огромни, а шест години по-късно клубът ги превръща в необичайно дълъг договор: 15 години срещу 67,5 милиона долара, или по 4,5 милиона на сезон.

Идеята изглежда разбираема. Ако ДиПиетро се утвърди сред най-добрите вратари, Айлендърс ще разполага с него години наред при предварително известна цена. За играча сделката означава рядко срещана финансова сигурност.

Първоначално той успява да поеме сериозно натоварване. Записва съответно 62 и 63 мача в редовния сезон през първите две кампании след подписването. След това контузиите променят всичко.

Тялото му не издържа на големия план

Сътресения и проблеми с коленете и тазобедрените стави прекъсват кариерата му отново и отново. Вместо да бъде постоянната опора на отбора, ДиПиетро прекарва дълги периоди във възстановяване.

От сезон 2008/09 до раздялата с клуба през 2013 година той участва в едва 50 мача в НХЛ. Последната му кампания в Лигата приключва със само три срещи за Айлендърс, след което е изпратен в поддържащия отбор Бриджпорт.

Пред ръководството остава скъп проблем: договорът има още осем години до изтичането си, а дължимите възнаграждения са общо 36 милиона долара.

Раздяла, която струва 24 милиона

През лятото на 2013 година Айлендърс използва специалната възможност за откупуване на договора, която освобождава клуба от тежестта му върху тавана на заплатите. Финансовото задължение обаче остава. По приложимия механизъм ДиПиетро трябва да получи две трети от оставащата сума, разпределени за двойно по-дълъг период.

Сметката е 24 милиона долара за 16 години - по 1,5 милиона на сезон до 2028/29, въпреки че вече няма да пази за отбора. ДиПиетро все пак опитва да продължи. През есента на 2013 година се присъединява към Шарлът Чекърс в Американската хокейна лига, но престоят му приключва само месец по-късно. Завръщане в НХЛ не следва.

За Айлендърс дългият договор се превръща в урок за риска да обвържеш толкова години с бъдещото здраве и представяне на един спортист. За ДиПиетро той осигурява доходи далеч след последния мач. Клубът прекратява спортните им отношения през 2013 година. Финансовата раздяла ще приключи чак през 2029-а.

Автор: Стефан Йорданов

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