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Гърция отменя събития за националния си празник

28 октомври 2026, 10:26 часа 565 прочитания 1 коментар
Снимка: Envato
Гърция отменя събития за националния си празник

В Гърция отменят част от проявите по повод националния празник – Деня "Охи" („Не"), като причина за това е лошото време. Днес се очакват силни, поройни дъждове, бури и градушки. За област Атика, където се намира столицата Атина, както и за част от островите в Егейско море, нивото на предупреждение за опасно време е най-високо – "червен код". Метеоролозите предупреждават, че са възможни наводнения. Службата за гражданска защита е приведена в пълна готовност, информира гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

В Магнисия, Централна Гърция и част от островите в Егейско море се отменят ученически шествия по повод празника. 

За момента празничните събития в Атина и Солун ще се състоят. В столицата трябва да има традиционен ученически парад, а на Акропола да бъде издигнато националното знаме. В Солун ще има военен парад с участието на представители на въоръжените сили и граждански организации. Очаква се на него да присъства президентът на Гърция Константинос Тасулас.

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В Йонийско море вятърът ще достига седма степен по скалата на Бофорт. В Егейско море ветровете ще са още по-силни – близо осма степен по скалата на Бофорт.

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Атина Гърция
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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